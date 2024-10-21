Аналитики составили портрет среднестатистического предпринимателя из Краснодарского края

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Daniel Reche с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя Daniel Reche с сайта pixabay.com

Эксперты крупнейшего российского банка представили портрет жителя Кубани, открывающего бизнес

По данным аналитиков Сбера и «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера), в 2024 году количество открытых жителями Краснодарского края ИП или ООО выросло на четверть. Чаще всего (93%) южане регистрировались как ИП, реже — в качестве ООО (7%).

Среднестатистический предприниматель на Кубани — это мужчина 36-45 лет, индивидуальный предприниматель в сфере розничной торговли.

Самыми популярными сферами бизнеса в Краснодарском крае стали:

  • розничная торговля;
  • перевозка пассажиров и грузов;
  • оптовая торговля;
  • строительство, операции с недвижимым имуществом;
  • общепит;
  • персональные услуги;
  • продажа и ремонт автомобилей и мотоциклов;
  • разработка программного обеспечения.

Больше, чем просто книжный:

«Краснодарский край по результатам 9 месяцев этого года стал одним из лидеров по количеству зарегистрированных бизнесов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Предпринимательская активность в нашем регионе настолько высокая, что примерно треть всех открытых бизнесов приходится на Кубань. Кроме того, наблюдается значительный рост доли молодёжи от 18 до 25 лет», — отметила управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Для подсчёта данных эксперты «Деловой среды» проанализировали более 136 тысяч ИП и ООО, открытых в собственном сервисе компании для регистрации бизнеса в 2024 году.

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