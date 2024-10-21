Аналитики составили портрет среднестатистического предпринимателя из Краснодарского края
Эксперты крупнейшего российского банка представили портрет жителя Кубани, открывающего бизнес
По данным аналитиков Сбера и «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера), в 2024 году количество открытых жителями Краснодарского края ИП или ООО выросло на четверть. Чаще всего (93%) южане регистрировались как ИП, реже — в качестве ООО (7%).
Среднестатистический предприниматель на Кубани — это мужчина 36-45 лет, индивидуальный предприниматель в сфере розничной торговли.
Самыми популярными сферами бизнеса в Краснодарском крае стали:
- розничная торговля;
- перевозка пассажиров и грузов;
- оптовая торговля;
- строительство, операции с недвижимым имуществом;
- общепит;
- персональные услуги;
- продажа и ремонт автомобилей и мотоциклов;
- разработка программного обеспечения.
Больше, чем просто книжный:
«Краснодарский край по результатам 9 месяцев этого года стал одним из лидеров по количеству зарегистрированных бизнесов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Предпринимательская активность в нашем регионе настолько высокая, что примерно треть всех открытых бизнесов приходится на Кубань. Кроме того, наблюдается значительный рост доли молодёжи от 18 до 25 лет», — отметила управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
Для подсчёта данных эксперты «Деловой среды» проанализировали более 136 тысяч ИП и ООО, открытых в собственном сервисе компании для регистрации бизнеса в 2024 году.