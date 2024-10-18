В южных регионах России планируют построить 11 аквапарков к 2035 году

К 2035 году в России хотят построить 43 новых аквапарка. 11 из них появятся в ЮФО

18 октября Forbes со ссылкой на исследование консалтинговой компании CMWP сообщил, что в России до 2035 года планируют построить 43 аквапарка. При этом 11 объектов хотят открыть в ЮФО.



В 2025 году в России планируют ввести в эксплуатацию три аквапарка, в 2026 году — девять, а в 2027 — пять. Остальные объекты откроют в последующие годы. Помимо южных регионов, по семь аквапарков планируют построить в Центральном, Приволжском и Северо-Западном округах.

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Сейчас в России работают 110 аквапарков, на ЮФО приходится 40% таких объектов. Второе место занял Центральный округ с 18% аквапарков, а треть — Северокавказский (9%).



«К 2035 году в большинстве крупных региональных центров будет аквапарк. Аквапарки при рекреационных кластерах будут переходить из разряда уникального туристского предложения в сторону условно обязательного элемента инфраструктуры, наличие или отсутствие которого будет повышать или снижать привлекательность курорта на конкурентом рынке», — рассказала руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Мережко



По ее словам, в состав крупнейших аквапарков России входят термальные и спа-комплексы. Наличие таких зон увеличивает количество посетителей.