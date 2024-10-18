В 2024 году власти Краснодара направят 3,3 млн рублей на установку новогодних елок

18 октября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила «РБК Краснодар», что в 2024 году на монтаж, установку, оформление, содержание и демонтаж городских новогодних елок власти направили 3,3 млн рублей. К Новому году в Краснодаре установят девять искусственных елей, их начнут монтировать с 25 ноября, полностью город обещают украсить к 15 декабря.

Елки появятся по адресам:

пересечение улиц Красных Партизан и Трубилина;

площадь напротив здания «ЗСК»;

аллея 80-летия образования Краснодарского Края;

сквер имени Гатова;

площадь перед кинотеатром «Болгария»;

сквер «Субботний»;

сквер «Пограничников»;

улица Красная, 35;

улица Красная, 122.

В этом году администрация планирует добавить на новогоднюю елку на главной городской площади игрушки и гирлянды.



Еще пять световых декоративных елок установят по Александровскому бульвару от улицы Буденного до Северной. Также на улице Красной развесят 130 новогодних светоотражающих панелей. 16 октября стало известно, что ночную иллюминацию на главной улице Краснодара смонтирует компания Галицкого.



«Такой предновогодний сюрприз для жителей и гостей города готовит инвестор, поэтому пока подробности не раскрываются. Сейчас прорабатываются все вопросы по установке конструкций. Ждем воплощения», — рассказали в мэрии.



Отметим, что в 2023 году власти Краснодара потратили на новогоднее оформление 3,7 млн рублей. При этом новые игрушки для елок не закупали.



Также в 2022 году губернатор Краснодарского края потребовал не тратиться на новогодние украшения — города региона украсили прошлогодними декорациями.