Молодежный театр Краснодара анонсировал новогоднюю елку. Какое представление покажут детям в декабре и январе

2 октября Молодежный театр Краснодара сообщил, что в конце декабря и на январских каникулах детей ждут новогодняя елка, игры и чаепитие с Дедом Морозом. Также артисты покажут авторскую сказку «Как Садко за снегом ходил».

Новогоднее представление рассчитано на детей от 4 до 11 лет. За сценарий и режиссуру отвечала актриса Молодежного театра Юлия Макарова, за декорации — Юлия Тучкова.