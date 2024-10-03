Молодежный театр Краснодара анонсировал новогоднюю елку. Какое представление покажут детям в декабре и январе

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Стали известны даты новогоднего представления в Молодежном театре (4+)

2 октября Молодежный театр Краснодара сообщил, что в конце декабря и на январских каникулах детей ждут новогодняя елка, игры и чаепитие с Дедом Морозом. Также артисты покажут авторскую сказку «Как Садко за снегом ходил». 

Новогоднее представление рассчитано на детей от 4 до 11 лет. За сценарий и режиссуру отвечала актриса Молодежного театра Юлия Макарова, за декорации — Юлия Тучкова.

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По сюжету Садко поймал волшебную Птицу Гамаюн, которая рассказала ему, что Нового года не будет — Кощей Бессмертный похитил Снегурочку и Деда Мороза. Тогда царь Валерьян посылает Садко с Воеводой Буяном вернуть праздник. В театре отметили, что это интерактивная сказка — концовка будет зависеть от юных зрителей. 

Даты представления:

  • ежедневно с 21 по 30 декабря в 11:00, 14:00 и 17:00;
  • со 2 по 8 января в 11:00, 14:00 и 17:00.

Билеты можно приобрести только в кассе театра ежедневно с 11:00 до 19:00. Подробности уточняйте по телефону: 8 (861) 262-50-83. Краснодарский молодежный театр находится по адресу: ул. Седина, 28.

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