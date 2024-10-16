Компания Сергея Галицкого благоустроит часть улицы Красной в Краснодаре
В Краснодаре компания Сергея Галицкого профинансирует благоустройство улицы Красной — от здания городской администрации до кинотеатра «Аврора»
16 октября «Ъ-Кубань» сообщили, что в Краснодаре благоустройством улицы Красной займется компания бизнесмена Сергея Галицкого.
Речь идет об участке от здания городской мэрии до кинотеатра «Аврора», включая Александровский бульвар.
Не только Галицкий:
По данным СМИ, на главной улице Краснодара смонтируют ночную иллюминацию. Участок от улицы Буденного до улицы Гаврилова украсят световыми конструкциями.
Другие подробности пока не известны. В администрации города информацию не прокомментировали.
К работам планируют приступить 18 октября.
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