Компания Сергея Галицкого благоустроит часть улицы Красной в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре компания Сергея Галицкого профинансирует благоустройство улицы Красной — от здания городской администрации до кинотеатра «Аврора»

16 октября «Ъ-Кубань» сообщили, что в Краснодаре благоустройством улицы Красной займется компания бизнесмена Сергея Галицкого.

Речь идет об участке от здания городской мэрии до кинотеатра «Аврора», включая Александровский бульвар.

Не только Галицкий:

По данным СМИ, на главной улице Краснодара смонтируют ночную иллюминацию. Участок от улицы Буденного до улицы Гаврилова украсят световыми конструкциями.

Другие подробности пока не известны. В администрации города информацию не прокомментировали.

К работам планируют приступить 18 октября.

Напомним, что в 2024 году Сергей Галицкий стал единственным владельцем убыточного рекламного агентства, а его сельхозкомпания из Армавира купила маслозавод в Кропоткине.

Как писали Юга.ру, компания Галицкого при благоустройстве кинотеатра «Аврора» в Краснодаре высадит 253 дерева.

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