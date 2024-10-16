Компания Сергея Галицкого благоустроит часть улицы Красной в Краснодаре

В Краснодаре компания Сергея Галицкого профинансирует благоустройство улицы Красной — от здания городской администрации до кинотеатра «Аврора»

16 октября «Ъ-Кубань» сообщили , что в Краснодаре благоустройством улицы Красной займется компания бизнесмена Сергея Галицкого. Речь идет об участке от здания городской мэрии до кинотеатра «Аврора», включая Александровский бульвар.

Не только Галицкий:

По данным СМИ, на главной улице Краснодара смонтируют ночную иллюминацию. Участок от улицы Буденного до улицы Гаврилова украсят световыми конструкциями. Другие подробности пока не известны. В администрации города информацию не прокомментировали. К работам планируют приступить 18 октября.

Напомним, что в 2024 году Сергей Галицкий стал единственным владельцем убыточного рекламного агентства, а его сельхозкомпания из Армавира купила маслозавод в Кропоткине.

Как писали Юга.ру, компания Галицкого при благоустройстве кинотеатра «Аврора» в Краснодаре высадит 253 дерева.