На форуме в Геленджике обсудили безопасность и качество готовой еды в торговых сетях

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

С 7 по 8 октября в Геленджике прошел международный форум промышленности и технологий «Биопром»

Один из участников форума, российская продуктовая розничная компания X5 Group рассказала о планах развития здоровой и готовой еды, поделилась своими ESG-решениями и оценила проекты начинающих компаний.

На сессии «Доктор, выпишите мне меню. Здоровая еда и технологии» X5 рассказала об одном из своих главных стратегических направлений — готовой еде. Эта продукция набирает популярность в первую очередь среди молодого поколения. Рост спроса на готовые блюда в компании связывают с ускорением ритма жизни и трансформацией института семьи.

Для поддержания высоких стандартов качества X5 выстраивает долгосрочные отношения с лидерами отрасли и постоянно контролирует продукцию на всех этапах производства.

«Фабрики-кухни готовой еды регулируются более жесткими надзорными и санитарными нормами, чем заведения общественного питания. Компании выделяют большие ресурсы на поддержание единых стандартов, используют современное оборудование, чтобы с запасом обеспечить заявленный на упаковках срок годности. Для готовой еды отбирают  только самые свежие ингредиенты, а любой неликвид отбраковывают на этапе сортировки», — заявил директор по взаимодействию с бизнес-ассоциациями и сообществами Х5 Group Максим Арефьев.

Эту пиццу можно попробовать только в Краснодаре:

X5 также поделилась своим опытом сокращения количества отходов и рассказала, как правильно перерабатывать упаковку и развивать фудшеринг (от англ. food — «еда» и share — «делиться» — это способ бесплатно получить еду и, наоборот, отдать ненужные продукты). Представители компании также оценили проекты стартапов в области здоровой еды и рассказали, как легче попасть на полки продуктовых сетей X5 и поддерживать высокое качество продукции. 

Как писали Юга.ру, 19 октября в горах Адыгеи, у водопадов Руфабго пройдет фестиваль тыквы.

«Пятёрочка» Геленджик Еда Здоровье Торговля

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