В Адыгее у водопадов Руфабго пройдет фестиваль тыквы

Комитет по курортам и туризму Адыгеи анонсировал на 19 октября фестиваль тыквы. Он пройдет на водопадах Руфабго в 13-й раз.

Гастрономический праздник посвящен старинном сорту адыгейской тыквы — «къэб». Это серая крупная тыква с рассыпчатой мякотью и медовым вкусом.