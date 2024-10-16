В Адыгее у водопадов Руфабго пройдет фестиваль тыквы

Адыгея

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В горах Адыгеи 19 октября пройдет гастрономический фестиваль (6+)

Комитет по курортам и туризму Адыгеи анонсировал на 19 октября фестиваль тыквы. Он пройдет на водопадах Руфабго в 13-й раз.

Гастрономический праздник посвящен старинном сорту адыгейской тыквы — «къэб». Это серая крупная тыква с рассыпчатой мякотью и медовым вкусом.

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Гости фестиваля смогут попробовать семь блюд из адыгейской тыквы. Развлекать посетителей будут местные творческие коллективы и артисты.

Также организаторы запланировали три конкурса: на самую оригинально оформленную тыкву, самую большую тыкву и самый крупный урожай.

Начало фестиваля в 12:00. Организаторы напомнили, что проход по мосту, который ведет к водопадам, платный.

Водопады Руфабго находятся в Майкопском районе Адыгеи, в 2 км от поселка Каменномостский, выше по течению реки Белая.

Как писали Юга.ру, канатную дорогу в районе станицы Даховской закрыли на 90 дней из-за нарушений техники безопасности.

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В Адыгее у водопадов Руфабго пройдет фестиваль тыквы

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