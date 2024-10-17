БК «Локомотив-Кубань» выиграл семь матчей подряд. Это лучший старт сезона за всю историю клуба

Баскетбольный «Локомотив-Кубань» 16 октября со счётом 91:80 обыграл на своей площадке «Уралмаш» из Екатеринбурга. Таким образом, краснодарская команда вновь обновила клубный рекорд по победам на старте сезона — на данный момент у «Локо» их семь подряд. Предыдущий рекорд (три победы) был установлен в сезоне-2014/15.

Михаил Ведищев установил в матче с «Уралмашем» личный рекорд результативности в Единой лиге ВТБ – 10 очков © Фото Фёдора Обмайкина для Юга.ру

Михаил Ведищев установил в матче с «Уралмашем» личный рекорд результативности в Единой лиге ВТБ – 10 очков © Фото Фёдора Обмайкина для Юга.ру

Матч с «Уралмашем» складывался непросто: гости дважды — во второй и третьей четвертях — вырывались вперёд с двузначным преимуществом. Но в концовке сказалась более длинная скамейка запасных «Локомотива»: воспитанники клуба Михаил Ведищев и Кирилл Темиров набрали 10 и 9 очков.

«Большое количество игроков в ротации — это, действительно, наше преимущество. Но надо анализировать, почему мы начали этот матч недостаточно сконцентрированно», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев.

Стоит отметить, что семь побед на старте чемпионата — это рекорд для российских тренеров Единой лиги ВТБ, который Андрей Ведищев на данный момент делит с Владимиром Родионовым, некогда возглавлявшим саратовский «Автодор».