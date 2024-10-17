БК «Локомотив-Кубань» выиграл семь матчей подряд. Это лучший старт сезона за всю историю клуба

Краснодарский край

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  • Центровой «Локо» Андрей Мартюк забивает мяч в кольцо «Уралмаша» 16 октября 2024 г. © Фото Фёдора Обмайкина для Юга.ру
    Центровой «Локо» Андрей Мартюк забивает мяч в кольцо «Уралмаша» 16 октября 2024 г. © Фото Фёдора Обмайкина для Юга.ру

Краснодарская баскетбольная команда выиграла семь матчей подряд на старте сезона-2024/25

Баскетбольный «Локомотив-Кубань» 16 октября со счётом 91:80 обыграл на своей площадке «Уралмаш» из Екатеринбурга. Таким образом, краснодарская команда вновь обновила клубный рекорд по победам на старте сезона — на данный момент у «Локо» их семь подряд. Предыдущий рекорд (три победы) был установлен в сезоне-2014/15.

  • Михаил Ведищев установил в матче с «Уралмашем» личный рекорд результативности в Единой лиге ВТБ – 10 очков © Фото Фёдора Обмайкина для Юга.ру
    Михаил Ведищев установил в матче с «Уралмашем» личный рекорд результативности в Единой лиге ВТБ – 10 очков © Фото Фёдора Обмайкина для Юга.ру

Матч с «Уралмашем» складывался непросто: гости дважды — во второй и третьей четвертях — вырывались вперёд с двузначным преимуществом. Но в концовке сказалась более длинная скамейка запасных «Локомотива»: воспитанники клуба Михаил Ведищев и Кирилл Темиров набрали 10 и 9 очков.

«Большое количество игроков в ротации — это, действительно, наше преимущество. Но надо анализировать, почему мы начали этот матч недостаточно сконцентрированно», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев.

Стоит отметить, что семь побед на старте чемпионата — это рекорд для российских тренеров Единой лиги ВТБ, который Андрей Ведищев на данный момент делит с Владимиром Родионовым, некогда возглавлявшим саратовский «Автодор».

  • Андрей Ведищев в этом сезоне совмещает функции президента и главного тренера «Локо» © Фото Фёдора Обмайкина для Юга.ру
    Андрей Ведищев в этом сезоне совмещает функции президента и главного тренера «Локо» © Фото Фёдора Обмайкина для Юга.ру

Шанс продлить рекордную серию будет уже в воскресенье: в Краснодар приедет один из самых принципиальных для «Локо» соперников — казанский УНИКС. Матч состоится в «Баскет-Холле» в 18:30.

  • Талисман «Локомотива-Кубань» Зубастик отметил на матче с «Уралмашем» своё 13-летие © Фото Фёдора Обмайкина для Юга.ру
    Талисман «Локомотива-Кубань» Зубастик отметил на матче с «Уралмашем» своё 13-летие © Фото Фёдора Обмайкина для Юга.ру

Ранее в октябре прошли первые соревнования на новой скейт-площадке возле краснодарского спорткомплекса «Олимп», а Сергей Галицкий взялся за реконструкцию улицы Красной.

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