БК «Локомотив-Кубань» выиграл семь матчей подряд. Это лучший старт сезона за всю историю клуба
Краснодарская баскетбольная команда выиграла семь матчей подряд на старте сезона-2024/25
Баскетбольный «Локомотив-Кубань» 16 октября со счётом 91:80 обыграл на своей площадке «Уралмаш» из Екатеринбурга. Таким образом, краснодарская команда вновь обновила клубный рекорд по победам на старте сезона — на данный момент у «Локо» их семь подряд. Предыдущий рекорд (три победы) был установлен в сезоне-2014/15.
Матч с «Уралмашем» складывался непросто: гости дважды — во второй и третьей четвертях — вырывались вперёд с двузначным преимуществом. Но в концовке сказалась более длинная скамейка запасных «Локомотива»: воспитанники клуба Михаил Ведищев и Кирилл Темиров набрали 10 и 9 очков.
«Большое количество игроков в ротации — это, действительно, наше преимущество. Но надо анализировать, почему мы начали этот матч недостаточно сконцентрированно», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев.
Стоит отметить, что семь побед на старте чемпионата — это рекорд для российских тренеров Единой лиги ВТБ, который Андрей Ведищев на данный момент делит с Владимиром Родионовым, некогда возглавлявшим саратовский «Автодор».
Шанс продлить рекордную серию будет уже в воскресенье: в Краснодар приедет один из самых принципиальных для «Локо» соперников — казанский УНИКС. Матч состоится в «Баскет-Холле» в 18:30.
Ранее в октябре прошли первые соревнования на новой скейт-площадке возле краснодарского спорткомплекса «Олимп», а Сергей Галицкий взялся за реконструкцию улицы Красной.