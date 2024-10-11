В Краснодаре возле «Олимпа» открыли новую скейт-площадку. Соревнования там пройдут 12 октября

На турнир по экстремальному спорту в Краснодар приедут больше 70 велогонщиков

Администрация Краснодара анонсировала на 12 октября турнир по экстремальному спорту. Он пройдет на новой скейт-площадке, которая открылась у «Тропы здоровья» по улице Береговой вблизи дворца спорта «Олимп».

Состязания пройдут в олимпийской дисциплине велоспорта, роликах и самокатах. За награды будут бороться профессионалы и любители. Среди титулованных спортсменов — чемпион Бразилии Жаром Оливейра, призер Кубка Франции Лилиан Виразель, член сборной России по BMX Александр Моллаев и другие.