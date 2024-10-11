В Краснодаре возле «Олимпа» открыли новую скейт-площадку. Соревнования там пройдут 12 октября
На турнир по экстремальному спорту в Краснодар приедут больше 70 велогонщиков
Администрация Краснодара анонсировала на 12 октября турнир по экстремальному спорту. Он пройдет на новой скейт-площадке, которая открылась у «Тропы здоровья» по улице Береговой вблизи дворца спорта «Олимп».
Состязания пройдут в олимпийской дисциплине велоспорта, роликах и самокатах. За награды будут бороться профессионалы и любители. Среди титулованных спортсменов — чемпион Бразилии Жаром Оливейра, призер Кубка Франции Лилиан Виразель, член сборной России по BMX Александр Моллаев и другие.
BMX-парк размером 35 на 15 метров построили по стандартам международной федерации велоспорта UCI. Оборудование выполнено из дерева. Площадка состоит из восьми модулей для катания на скейтборде, велосипедах, роликах или самокате. Здесь есть высокие горки от 2 до 5,5 метров, а также крутые и более пологие.
В будущем здесь планируют создать площадку, где заниматься экстремальным спортом смогут и дети.
Начало соревнований в 11:00. Вход свободный.
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