В горах Сочи второй раз за осень выпал снег. Когда начнется горнолыжный сезон?

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Красной Поляне выпал снег — первый раз это случилось в сентябре

17 октября курорт «Красная Поляна» сообщил, что в горной долине «Цирк-2» на высоте 2200 метров выпал снег.

В комментариях люди спросили, когда начнется горнолыжный сезон. Пресс-служба курорта ответила — когда выпадет достаточно снега, но не раньше декабря.

Стоит отметить, что это не первый снег сезона. 21 сентября в горах Красной Поляны на высоте 2500 метров выпали зимние осадки. 

Зимний прогноз:

В 2023 году первый снег на вершинах Красной Поляны выпал 7 октября. В 2022-м его зафиксировали 14 сентября, а за год до этого — 3 сентября. В сезоне 2009–2010 года снег выпал еще раньше — 23 августа.

Температура воздуха ночью на курорте уже опускается до -1 °С, днем столбик термометра не поднимается выше отметки 3 °С.

В этом году старт горнолыжного сезона запланирован на первую декаду декабря. Канатные дороги, системы искусственного оснежения трасс и принудительного спуска лавин полностью готовы к обильному снегопаду.

В 2023 году «Роза Хутор» открыл горнолыжные трассы для катания 22 декабря. «Красная Поляна» — 15 декабря. В «Архызе» в горах Карачаево-Черкесии сезон обычно стартует в начале декабря и заканчивается в середине апреля. На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии его начинают раньше всех на Кавказе — в конце ноября или начале декабря.

Как писали Юга.ру, горнолыжные курорты Сочи запустили продажи зимних ски-пассов.

Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм Погода Сочи

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