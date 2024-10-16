Зимний прогноз. Синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае выпадет снег

Краснодарский край

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  • © Фото Алены Живцовой, Юга.ру
    © Фото Алены Живцовой, Юга.ру

В горах Кубани в ближайшие дни прогнозируют обильные осадки. Рассказываем, когда первый снег выпадет в Краснодаре

16 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в ближайшие дни в Краснодарском крае ожидается дождь с мокрым снегом. Это связано с перемещением воздушных масс с севера.

Телеграм-канал «Сочи Погода» рассказал, что 16-17 октября в горах Красной Поляны на высоте 2500-3500 метров тоже выпадет снег. Ожидается «арктическое вторжение в акваторию Черного моря с северо-востока европейской территории России». Отметим, что первый снег в горах Сочи на высоте 2500 метров выпал 21 сентября.

В Сочи заметили горного призрака:

15 октября метеорологи сервиса «Яндекс.Погода» сообщили СМИ, что первый снег в Краснодаре ожидается в ноябре-декабре, однако он растает практически сразу, поскольку днем будет плюсовая температура. Покров снега выше 0,5 см прогнозируют только к Новому году.

По данным специалистов, в этом сезоне снег в Краснодаре выпадет позже многолетней нормы. Это связано с теплой осенью в регионе.

Напомним, что 16 октября в Краснодарском крае будет дождливо.

Как писали Юга.ру, на побережье Краснодарского края завершился купальный сезон.

Красная Поляна Краснодар Погода Сочи

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