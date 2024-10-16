В краснодарском микрорайоне Образцово запустили беспроцентную рассрочку на квартиры

Компания «Инсити-девелопмент» анонсировала беспроцентную рассрочку на квартиры в микрорайоне Образцово до конца года

Как сообщили в «Инсити-девелопмент», одну из ста квартир в 5 литере микрорайона Образцово можно взять в беспроцентную рассрочку. Договор оформляют на 5 лет без удорожания стоимости жилья.

Купить квартиру в рассрочку без процентов можно до 31 декабря 2024 года.

Условия программы: возраст покупателя — от 25 до 65 лет;

первоначальный взнос — 30%;

погашение суммы равными частями в течении 60 месяцев;

график платежей рассчитывается индивидуально. Беспроцентная рассрочка не суммируется с другими акциями.