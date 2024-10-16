В краснодарском микрорайоне Образцово запустили беспроцентную рассрочку на квартиры

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Краснодарский край

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  • Проект микрорайона Образцово в Краснодаре © Фото пресс-службы ГК «ИНСИТИ»
    Проект микрорайона Образцово в Краснодаре © Фото пресс-службы ГК «ИНСИТИ»

Компания «Инсити-девелопмент» анонсировала беспроцентную рассрочку на квартиры в микрорайоне Образцово до конца года

Как сообщили в «Инсити-девелопмент», одну из ста квартир в 5 литере микрорайона Образцово можно взять в беспроцентную рассрочку. Договор оформляют на 5 лет без удорожания стоимости жилья.

Купить квартиру в рассрочку без процентов можно до 31 декабря 2024 года.

Образцово:

Условия программы:

  • возраст покупателя — от 25 до 65 лет;
  • первоначальный взнос — 30%;
  • погашение суммы равными частями в течении 60 месяцев;
  • график платежей рассчитывается индивидуально. 

Беспроцентная рассрочка не суммируется с другими акциями.

Подробности о беспроцентной рассрочке на квартиры в микрорайоне Образцово можно узнать по телефону 8(861)210-36-12.

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