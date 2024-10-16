В краснодарском микрорайоне Образцово запустили беспроцентную рассрочку на квартиры
Реклама
Компания «Инсити-девелопмент» анонсировала беспроцентную рассрочку на квартиры в микрорайоне Образцово до конца года
Как сообщили в «Инсити-девелопмент», одну из ста квартир в 5 литере микрорайона Образцово можно взять в беспроцентную рассрочку. Договор оформляют на 5 лет без удорожания стоимости жилья.
Купить квартиру в рассрочку без процентов можно до 31 декабря 2024 года.
Условия программы:
- возраст покупателя — от 25 до 65 лет;
- первоначальный взнос — 30%;
- погашение суммы равными частями в течении 60 месяцев;
- график платежей рассчитывается индивидуально.
Беспроцентная рассрочка не суммируется с другими акциями.
Подробности о беспроцентной рассрочке на квартиры в микрорайоне Образцово можно узнать по телефону 8(861)210-36-12.
Вчера, 18:25Новый арт-объект
В краснодарском «Парке облаков» установят огромные головы с разными эмоциями