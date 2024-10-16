Вузы Новороссийска, Ростова-на-Дону и Махачкалы приглашают школьников на День профориентации в IТ
26 октября в 30 вузах страны пройдет Всероссийский день профориентации в IT для школьников 5–11 классов
В южных регионах России посетить День профориентации в IТ очно можно в трех городах:
- Ростове-на-Дону — в Южном федеральном университете);
- Новороссийске — в Новороссийском политехническом институте (филиале) КубГТУ и Финансовом университете при Правительстве РФ;
- Махачкале — в Дагестанском государственном университете.
Каждый вуз подготовил собственную программу. Ребята узнают, что происходит в сфере информационных технологий и нейросетей, как искусственный интеллект будет развиваться дальше и как стать технологическим предпринимателем.
В Дне профориентации в IТ можно поучаствовать онлайн на цифровой платформе «Алгоритмика». Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта.
День профориентации поможет старшеклассникам выбрать наиболее перспективные специализацию в IT и языки программирования. Старшеклассников ожидают мастер-классы от ведущих IT-компаний России и выпускников школы цифровых технологий от Сбера — «Школы 21», которые с нуля освоили новую профессию.
На цифровой платформе «Алгоритмики» участники смогут пройти серию тематических заданий начального уровня и посмотреть лекции по программированию, робототехнике, нейросетям, дизайну в IT и технологическому предпринимательству. Полезный контент об индустрии и развитии цифровых навыков будет доступен в сообществе проекта в VK.
«Сегодня искусственный интеллект становится драйвером развития всех остальных технологий и стремительно меняет мир. И это огромные возможности для тех, кто хочет изучать и профессионально развиваться в IT. Ведь именно цифровые инженеры разрабатывают новые технологии и создают будущее. Всероссийский день профориентации в IT, который мы поддержали, — это прекрасная возможность понять, как устроена индустрия и разобраться в ее перспективах. А затем — продумать свой карьерный путь: выбрать специализацию и возможно, даже будущего работодателя», — объяснила директор Центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлёва.
День профориентации в IT проводит международная школа программирования «Алгоритмика» при поддержке Сбера и благотворительного фонда «Вклад в будущее».