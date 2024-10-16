Вузы Новороссийска, Ростова-на-Дону и Махачкалы приглашают школьников на День профориентации в IТ

26 октября в 30 вузах страны пройдет Всероссийский день профориентации в IT для школьников 5–11 классов

Каждый вуз подготовил собственную программу. Ребята узнают, что происходит в сфере информационных технологий и нейросетей, как искусственный интеллект будет развиваться дальше и как стать технологическим предпринимателем.

В южных регионах России посетить День профориентации в IТ очно можно в трех городах:

В Дне профориентации в IТ можно поучаствовать онлайн на цифровой платформе «Алгоритмика». Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

День профориентации поможет старшеклассникам выбрать наиболее перспективные специализацию в IT и языки программирования. Старшеклассников ожидают мастер-классы от ведущих IT-компаний России и выпускников школы цифровых технологий от Сбера — «Школы 21», которые с нуля освоили новую профессию.

На цифровой платформе «Алгоритмики» участники смогут пройти серию тематических заданий начального уровня и посмотреть лекции по программированию, робототехнике, нейросетям, дизайну в IT и технологическому предпринимательству. Полезный контент об индустрии и развитии цифровых навыков будет доступен в сообществе проекта в VK.