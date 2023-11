Потеряли доступ к данным, а хакеры требуют выкуп? Как защитить бизнес от «шифровальщиков» (вирусов-вымогателей)

Никакого выкупа!

Совместно с Национальным подразделением по киберпреступлениям полиции Нидерландов, Европейским центром по борьбе с киберпреступностью Европола «Лаборатория Касперского» приняла участие в создании No more ransom («никакого выкупа»). Это просветительский проект, который помогает узнать больше о предупреждении рисков, связанных с хакерскими атаками и вирусами, а также предлагает пользователям бесплатные расшифровщики. Они могут помочь справиться с вирусами-шифровальщиками не самого продвинутого уровня. Создатели проекта подчеркивают, что важнее всего не допустить заражения. У No more ransom есть русскоязычная версия.