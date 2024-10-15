Власти Краснодара рассказали, как будут ограничивать этажность высотных домов

15 октября состоялась пресс-конференция с участием мэра Краснодара Евгения Наумова и других чиновников. Власти, представители СМИ и активисты обсуждали будущий генплан.

Главный редактор Юга.ру Александр Гончаренко задал вопрос о необходимости застройки города новыми многоэтажными зданиями. Также он спросил, хотят ли власти снижать высотную застройку окраин.

«Что касается этажности. Мы же уже опустили. У нас в предыдущем [генплане — прим. Юга.ру] максимально было 24, сейчас максимальная этажность — 18. На шесть этажей мы уже опустили. В Краснодаре 30% — 9-этажных зданий, то есть каскадная застройка. Это настоящий норматив, который мы утвердили в ПЗЗ 2021 года», — заявил градоначальник Евгений Наумов.

Директор Научно-Исследовательского Института Перспективного Градостроительства (НИИ ПГ) Павел Спирин, напротив, заявил, что в Краснодаре 30% — 18-этажек.

«Что касается застройки периферийной части Краснодара, мы исходим из того, что надо максимально развивать полицентрическую модель города. Чтобы формировалась многоядерная система», — считает Спирин.

По словам Спирина, сейчас рабочие места концентрируются в центре Краснодара. Получается, что все жители утром едут из периферии в центр, а вечером назад. Модель будущего Краснодара связана с тем, что в городе должно появляться много рабочих мест и в периферийной части.