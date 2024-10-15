Власти Краснодара рассказали, как будут ограничивать этажность высотных домов
Власти Краснодара заявили, что хотят развивать полицентрическую модель города
15 октября состоялась пресс-конференция с участием мэра Краснодара Евгения Наумова и других чиновников. Власти, представители СМИ и активисты обсуждали будущий генплан.
Главный редактор Юга.ру Александр Гончаренко задал вопрос о необходимости застройки города новыми многоэтажными зданиями. Также он спросил, хотят ли власти снижать высотную застройку окраин.
«Что касается этажности. Мы же уже опустили. У нас в предыдущем [генплане — прим. Юга.ру] максимально было 24, сейчас максимальная этажность — 18. На шесть этажей мы уже опустили. В Краснодаре 30% — 9-этажных зданий, то есть каскадная застройка. Это настоящий норматив, который мы утвердили в ПЗЗ 2021 года», — заявил градоначальник Евгений Наумов.
Директор Научно-Исследовательского Института Перспективного Градостроительства (НИИ ПГ) Павел Спирин, напротив, заявил, что в Краснодаре 30% — 18-этажек.
«Что касается застройки периферийной части Краснодара, мы исходим из того, что надо максимально развивать полицентрическую модель города. Чтобы формировалась многоядерная система», — считает Спирин.
По словам Спирина, сейчас рабочие места концентрируются в центре Краснодара. Получается, что все жители утром едут из периферии в центр, а вечером назад. Модель будущего Краснодара связана с тем, что в городе должно появляться много рабочих мест и в периферийной части.
«Мертвая промышленная зона»:
«В том числе в северо-восточной части, где формируется мощный технический, социальный и спортивный кластеры. Мы сохраняем все промышленные площадки, за исключением масложиркомбината. Потому что назрела проблема, связанная со старыми технологиями, которые там используют, и запахом, который исходит от завода. Более того, на 800 га мы еще и увеличиваем потенциальные места для труда», — объяснил Спирин.
Полицентрическая модель развития города — комплексное развитие территорий. Главная черта — наличие нескольких центров притяжения. Это принципиально отличает его от моноцентричного города, в границах которого существует единственный центр притяжения. В большинстве случаев это исторический центр города.
Директор НИИ ПГ считает, что во всем городе должен быть баланс в рабочих местах, количестве жилья, а также социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
«Вот по таким принципам мы и выделили 12 районов, которые так или иначе сформируют будущую полицентрическую модель. Это офисные, административные, торговые, общественные пространства, промышленное производство, сельхозпереработка», — заключил Спирин.
Как писали Юга.ру, мэр Краснодара поддержал строительство храма в ЮМР. Он пообещал, что в районе появится еще и парк.