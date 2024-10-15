Трамвайная линия от Петра Метальникова и улица «наподобие Ставропольской». Мэрия рассказала о развитии транспорта в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Замглавы Краснодара рассказала о строительстве трамвайной ветки до поселка «Крепость» и новой четырехполосной дороги

15 октября на пресс-конференции власти Краснодара, местные СМИ и активисты обсудили единый градостроительный документ, который объединит генплан и правила землепользования и застройки.

Замглавы города, координирующая работу по вопросам архитектуры и градостроительства, торговли, контроля Надежда Панаетова сообщила Юга.ру, что строительные компании «ССК» и «ИНСИТИ» проектируют трамвайную линии от улицы Петра Метальникова до поселка «Крепость» с разворотным кольцом ближе к поселку Плодородному.

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Она рассказала, что, помимо трамвайной ветки, в этом районе планируют возвести четырехполосную автомобильную дорогу «наподобие улицы Ставропольской» — трамвай посередине и две полосы по бокам.

«Делаем все-таки приоритет на развитие общественного транспорта в новым микрорайонах. Чтобы была под боком остановка, жители могли комфортно сесть на трамвай возле дома и доехать в центр города», — отметила Панаетова.

По ее словам, трамвайная линия пройдет через территорию поселка Краснодарского, напротив «ЖК Дыхание».

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

В июне 2024 года директор ГК «ИНСИТИ» рассказал о строительстве трамвайной ветки в районе улицы Кирилла Россинского. По его словам, к согласованию и экспертизе проекта приступят в 2025 году.

Пресс-служба застройщика уточнила Юга.ру, что названные сроки — ориентировочные.

Как писали Юга.ру, на Западной трамвайной линии Краснодара появятся 28 остановок.

Благоустройство Город Дороги Инфраструктура Краснодар Общественный транспорт Строительство Трамвай Транспорт

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Трамвайная линия от Петра Метальникова и улица «наподобие Ставропольской». Мэрия рассказала о развитии транспорта в Краснодаре
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