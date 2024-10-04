В Краснодаре проезд в автобусе №41 подорожает до 55 рублей
В Краснодаре с 16 октября проезд в автобусе №41 подорожает на 10 рублей
4 октября в телеграм-канале «Типичный Краснодар» появилась информация, что в кубанской столице с 16 октября проезд в автобусе №41 (СНТ Излучина-Кубань — СБС) подорожает с 45 до 55 рублей.
Эту информацию Юга.ру подтвердил президент краевого Союза транспортников Иван Петров. По его словам, причина роста цены та же, что и на маршруте № 414 — инфляция, увеличение стоимости на топливо, запчасти, производство автобусов и страхование, дефицит кадров и возрастание МРОТ.
«Все перевозчики находятся в одном положении. Те, у кого есть какие-то скидки, пока могут сдерживать рост тарифа. У кого нет — поднимают цены», — рассказал Иван Петров.
Краснодарцы негативно отреагировали на новость:
- «Главное, что не трамваи, а то вообще жесть будет».
- «Уже когда хотят, тогда и поднимают, помесячно! Пенсии бы так повышали!»
- «А где антимонопольные службы? Их не касается, они на служебных машинах? Нужно лишить, чтоб все чинуши ездили как ВСЕ!!!»
- «Цены, как в Москве почти, но качество транспорта далеко от московского».
- «Платим за транспорт без работающего кондиционера, за убогий вид».
- «Вообще что ли офигели. Так бы новый транспорт закупали и условия создавали, как цены повышают».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре стоимость проезда в маршрутке № 414 «Бальнеолечебница — МЕГА» выросла до 55 рублей.