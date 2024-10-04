В Краснодаре проезд в автобусе №41 подорожает до 55 рублей

В Краснодаре с 16 октября проезд в автобусе №41 подорожает на 10 рублей

4 октября в телеграм-канале «Типичный Краснодар» появилась информация, что в кубанской столице с 16 октября проезд в автобусе №41 (СНТ Излучина-Кубань — СБС) подорожает с 45 до 55 рублей.

Эту информацию Юга.ру подтвердил президент краевого Союза транспортников Иван Петров. По его словам, причина роста цены та же, что и на маршруте № 414 — инфляция, увеличение стоимости на топливо, запчасти, производство автобусов и страхование, дефицит кадров и возрастание МРОТ.