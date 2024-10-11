28 остановок появится на Западной трамвайной линии Краснодара
В Краснодаре продолжают строить трамвайную линию к Западному обходу. На этапе 2.1 начали строить остановки и укладывать бордюры
10 октября «Новый трамвай Краснодара» поделился новостями о возведении Западной трамвайной линии. Сейчас работы ведут на втором участке этапа 2.1. Ранее там демонтировали смотровые ямы и фундаменты бывших гаражей.
На втором участке начали строить остановочные платформы. Две из них длиной 40 метров и шириной 2,5 метра установят по направлению к «Немецкой деревне» и Западному депо. Всего на первой ветке линии будет 28 таких платформ. Для сравнения, на трамвайном маршруте №2 — 27 остановок.
Также на этом участке рабочие завершают укладывать бордюрный камень вдоль трамвайных путей.
На первом участке устанавливают растяжки на опоры, которые используют для крепления контактного провода, а также проводят алюмотермитную сварку стыков рельсов. На третьем участке непригодный грунт под бывшими гаражами меняют на суглинок.
Напомним, строить трамвайную ветку от Западного депо до «Немецкой деревни» начали 31 января 2024 года. Для этого мэрия передала исполнителю семь земельных участков.
Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара утвердила проект планировки и межевания территории для строительства новой трамвайной линии в Прикубанском округе. Пути будут проходить от ЖК «Немецкая деревня» до спорткомплекса «Баскет-холл».