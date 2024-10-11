28 остановок появится на Западной трамвайной линии Краснодара

В Краснодаре продолжают строить трамвайную линию к Западному обходу. На этапе 2.1 начали строить остановки и укладывать бордюры

10 октября «Новый трамвай Краснодара» поделился новостями о возведении Западной трамвайной линии. Сейчас работы ведут на втором участке этапа 2.1. Ранее там демонтировали смотровые ямы и фундаменты бывших гаражей.

На втором участке начали строить остановочные платформы. Две из них длиной 40 метров и шириной 2,5 метра установят по направлению к «Немецкой деревне» и Западному депо. Всего на первой ветке линии будет 28 таких платформ. Для сравнения, на трамвайном маршруте №2 — 27 остановок.

Также на этом участке рабочие завершают укладывать бордюрный камень вдоль трамвайных путей.