Мэрия Краснодара передала семь участков под строительство трамвайной линии к Немецкой деревне

27 декабря администрация Краснодара передала «Новому трамваю Краснодара» земли для начала подготовительных работ

Пока концессионер получил семь участков, освобожденных от имущества третьих лиц, остальные планируют передать в начале 2024 года. В январе на территории от депо на улице Круговой развернут строительный городок и склад стройматериалов. Там же подготовят территорию для строительства, демонтируют фундаменты и смотровые ямы гаражей и переоборудуют инженерные коммуникации. Затем начнется строительство первой ветки Западной трамвайной линии: выборка грунта, отсыпка щебня и укладка рельсошпальной решетки.

По Краснодару ездит около 800 тысяч машин в день — вдвое выше нормы: Мэр считает, что развитие трамвая уменьшит пробки

Создание первой ветки Западной трамвайной линии включает два этапа: от Западного депо до улицы Красных Партизан;

по улице Красных Партизан и Западному Обходу до Немецкой деревни. Первый из этих этапов включает 2,2 км трамвайного пути по Круговой до Красных Партизан. Там планируют установить четыре остановки, адаптированные для маломобильных граждан.