Мэрия Краснодара передала семь участков под строительство трамвайной линии к Немецкой деревне
27 декабря администрация Краснодара передала «Новому трамваю Краснодара» земли для начала подготовительных работ
Пока концессионер получил семь участков, освобожденных от имущества третьих лиц, остальные планируют передать в начале 2024 года.
В январе на территории от депо на улице Круговой развернут строительный городок и склад стройматериалов. Там же подготовят территорию для строительства, демонтируют фундаменты и смотровые ямы гаражей и переоборудуют инженерные коммуникации.
Затем начнется строительство первой ветки Западной трамвайной линии: выборка грунта, отсыпка щебня и укладка рельсошпальной решетки.
По Краснодару ездит около 800 тысяч машин в день — вдвое выше нормы:
Создание первой ветки Западной трамвайной линии включает два этапа:
- от Западного депо до улицы Красных Партизан;
- по улице Красных Партизан и Западному Обходу до Немецкой деревни.
Первый из этих этапов включает 2,2 км трамвайного пути по Круговой до Красных Партизан. Там планируют установить четыре остановки, адаптированные для маломобильных граждан.
Как сообщали Юга.ру, 7 декабря в Краснодаре начали расчищать территорию для строительства новой трамвайной ветки. Там надо было снести сотни гаражей.
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