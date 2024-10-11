6 комиков на одной сцене. В Краснодаре пройдет стендап-концерт

В Краснодаре 16 октября выступят резиденты юмористического шоу Stand up на ТНТ (18+)

В Краснодаре 16 октября состоится юмористический концерт. На сцену выйдут шесть резидентов шоу Stand up на канале ТНТ: Сергей Зорик, Андрей Колмачевский, Константин Бутаков, Вадим Постильный, Камиль Зулфугаров, Руслан Мухаметов. Комики представят новый материал и шутки, которые остались за кадром.

«Вы увидите и почувствуете то, что не передаст телевизор — импровизацию стендаперов, эмоции зрителей и особую атмосферу каждого шоу», — рассказали организаторы. Концерт состоится в ДК Железнодорожников по адресу улица Братьев Дроздовых, 2. Начало в 19:00. Несовершеннолетние не смогут посетить шоу даже в сопровождении законного представителя.