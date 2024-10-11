6 комиков на одной сцене. В Краснодаре пройдет стендап-концерт

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото pvproductions, Freepik.com
    © Фото pvproductions, Freepik.com

В Краснодаре 16 октября выступят резиденты юмористического шоу Stand up на ТНТ (18+)

В Краснодаре 16 октября состоится юмористический концерт.

На сцену выйдут шесть резидентов шоу Stand up на канале ТНТ: Сергей Зорик, Андрей Колмачевский, Константин Бутаков, Вадим Постильный, Камиль Зулфугаров, Руслан Мухаметов. Комики представят новый материал и шутки, которые остались за кадром.

Читайте также:

«Вы увидите и почувствуете то, что не передаст телевизор — импровизацию стендаперов, эмоции зрителей и особую атмосферу каждого шоу», — рассказали организаторы.

Концерт состоится в ДК Железнодорожников по адресу улица Братьев Дроздовых, 2. Начало в 19:00. Несовершеннолетние не смогут посетить шоу даже в сопровождении законного представителя.

Как писали Юга.ру, краснодарский проект Renaissance анонсировал на 18 октября музыкальный стендап. Misha Braun объяснит, как основы сольфеджио переплетаются с повседневной жизнью, а философия звучит в каждой мелодии. 

Афиша Концерты Краснодар отдых Развлечения События

Новости

6 комиков на одной сцене. В Краснодаре пройдет стендап-концерт
В Краснодаре в кино показывают комедию «Фантастическое путешествие» с Элайджей Вудом
В Краснодаре в районе Чистяковской рощи на двое суток перекрыли движение
В Новороссийске «Хамса фест» пройдет 1-4 ноября в новой локации
В Краснодаре возле «Олимпа» открыли новую скейт-площадку. Соревнования там пройдут 12 октября
28 остановок появится на Западной трамвайной линии Краснодара

Лента новостей

Реклама на сайте