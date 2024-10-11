6 комиков на одной сцене. В Краснодаре пройдет стендап-концерт
В Краснодаре 16 октября выступят резиденты юмористического шоу Stand up на ТНТ (18+)
В Краснодаре 16 октября состоится юмористический концерт.
На сцену выйдут шесть резидентов шоу Stand up на канале ТНТ: Сергей Зорик, Андрей Колмачевский, Константин Бутаков, Вадим Постильный, Камиль Зулфугаров, Руслан Мухаметов. Комики представят новый материал и шутки, которые остались за кадром.
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«Вы увидите и почувствуете то, что не передаст телевизор — импровизацию стендаперов, эмоции зрителей и особую атмосферу каждого шоу», — рассказали организаторы.
Концерт состоится в ДК Железнодорожников по адресу улица Братьев Дроздовых, 2. Начало в 19:00. Несовершеннолетние не смогут посетить шоу даже в сопровождении законного представителя.
Как писали Юга.ру, краснодарский проект Renaissance анонсировал на 18 октября музыкальный стендап. Misha Braun объяснит, как основы сольфеджио переплетаются с повседневной жизнью, а философия звучит в каждой мелодии.