Композитор и электронный музыкант приглашает краснодарцев на музыкальный стендап

Краснодарский край

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  • © Фото pvproductions, Freepik.com
    © Фото pvproductions, Freepik.com

В Краснодаре Misha Braun запускает проект «Музыкальный стендап» (18+)

Краснодарский проект Renaissance анонсировал на 18 октября музыкальный стендап.

Ведущий Misha Braun превратит сложные концепции в увлекательный диалог с дозой юмора. По словам организаторов, вечер будет посвящён тому, как сделать музыку доступной и понятной, даже если раньше вы считали ноты из разряда «тригонометрия для избранных».

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Концерт пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.

Misha Braun — выпускник консерваторий Москвы и Германии, композитор команды Антона Беляева. Выступал на фестивалях в США, Канаде и Европе.

Как писали Юга.ру, фотостудия Sisters анонсировала на 15 октября кринж-пати. Состоится просмотр и обсуждение ленты «Сумерки».

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Композитор и электронный музыкант приглашает краснодарцев на музыкальный стендап
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