Композитор и электронный музыкант приглашает краснодарцев на музыкальный стендап

Ведущий Misha Braun превратит сложные концепции в увлекательный диалог с дозой юмора. По словам организаторов, вечер будет посвящён тому, как сделать музыку доступной и понятной, даже если раньше вы считали ноты из разряда «тригонометрия для избранных».

Артист объяснит, как основы сольфеджио переплетаются с повседневной жизнью, а философия звучит в каждой мелодии. В программе — истории из жизни музыканта и его песни.

Концерт пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.

Misha Braun — выпускник консерваторий Москвы и Германии, композитор команды Антона Беляева. Выступал на фестивалях в США, Канаде и Европе.

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