Бузуки, скрипка и этническая флейта. Краснодарский музей приглашает на концерт фолк-группы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре 12 октября выступит фолк-группа «Уроборос» (6+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 12 октября концерт фолк-группы «Уроборос».

Музыканты сыграют на разных инструментах — ирландском бузуки, скрипке, этнических флейтах и перкуссии, кахоне, джембе, бубнах, варгане, диджериду и бас-гитаре. Выступление дополнит женский вокал.

Читайте также:

«Вы услышите истории о тёплой заботе и нежной любви, о природе и единении с ней, о тёплом солнце и о тайне, что сокрыта в ночи», — рассказали организаторы.

Начало выступления в 19:00. Концерт пройдет в здании музея по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 1000 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 14 октября обсудят творчество российского режиссера Андрея Звягинцева. Кинокритик Кира Кац расскажет о символизме в его фильмах.

Афиша Искусство Концерты Краснодар Музыка отдых Развлечения События

Новости

Рыба и морепродукты под Туапсе могут быть отравленными после разлива нефти
Мандариновая новость: на границе в Сочи таможенники оформили 25 тонн цитрусовых из Абхазии
В Новороссийске вырубили деревья рядом с Цемесской рощей. Там построят электросетевой комплекс
Очередные отключения: жители Геленджика и Новороссийска на сутки останутся без воды
В Сочи заметили горного призрака. Что это такое
Лекции ветеринаров, дефиле и фотостудия для питомцев: в Сочи пройдет собачий фестиваль «Море лап»

Лента новостей

Реклама на сайте