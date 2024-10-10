Бузуки, скрипка и этническая флейта. Краснодарский музей приглашает на концерт фолк-группы
В Краснодаре 12 октября выступит фолк-группа «Уроборос» (6+)
Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 12 октября концерт фолк-группы «Уроборос».
Музыканты сыграют на разных инструментах — ирландском бузуки, скрипке, этнических флейтах и перкуссии, кахоне, джембе, бубнах, варгане, диджериду и бас-гитаре. Выступление дополнит женский вокал.
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«Вы услышите истории о тёплой заботе и нежной любви, о природе и единении с ней, о тёплом солнце и о тайне, что сокрыта в ночи», — рассказали организаторы.
Начало выступления в 19:00. Концерт пройдет в здании музея по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 1000 рублей.
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