Бузуки, скрипка и этническая флейта. Краснодарский музей приглашает на концерт фолк-группы

Музыканты сыграют на разных инструментах — ирландском бузуки, скрипке, этнических флейтах и перкуссии, кахоне, джембе, бубнах, варгане, диджериду и бас-гитаре. Выступление дополнит женский вокал.

«Вы услышите истории о тёплой заботе и нежной любви, о природе и единении с ней, о тёплом солнце и о тайне, что сокрыта в ночи», — рассказали организаторы.

Начало выступления в 19:00. Концерт пройдет в здании музея по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 1000 рублей.