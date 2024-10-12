Воздушный шар и елка из цитрусовых. В Абхазии на Новый год пройдет фестиваль «Мандарин»

Праздник проведут в Сухуме на нескольких локациях — пляж «Марнеро», совхоз «София», этно-парк «Апсны», гостиница «Абхазия». В программе фестиваля ярмарки и выставки, концерты и конкурсы, дегустации и мастер-классы.

В Абхазии с 3 по 8 января 2025 года пройдет * масштабный фестиваль «Мандарин». Событие посвящено цитрусовым.

Так, на пляже «Марнеро» пройдут стендап-концерт и выступление диджея. В этно-парке «Апсны» запланированы занятия по гончарному и столярному делу, живописи, керамике, стрельбе из лука, а также экскурсии. В совхозе «София» — лекции, экскурсии и коллективный сбор урожая.

Также гости смогут подняться в небо на воздушном шаре. В Абхазии уже стартовали тестовые запуски, их можно увидеть на одном из пляжей в абхазской столице.

Кроме того, организаторы планируют установить мировой рекорд — установить самую высокую ёлку из мандаринов.