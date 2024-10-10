Мандариновая новость: на границе в Сочи таможенники оформили 25 тонн цитрусовых из Абхазии
В Россию стали завозить первые партии абхазских мандаринов. На таможне оформили 25 тонн цитрусовых
8 октября пресс-служба Южного таможенного управления сообщила, что в Россию из Абхазии импортировали первые 25 тонн мандаринов. Их проверили таможенники поста МАПП Адлер.
В 2023 году поставки мандаринов также стартовали в начале октября. Тогда в Россию ввезли 7 тонн цитрусовых, а ожидаемый урожай составлял 30 тыс. тонн.
А всего с октября 2023 года по март 2024 года в РФ импортировали около 25 тыс. тонн мандаринов. В этом сезоне ожидается объем поставок на уровне прошлого года.
Помимо цитрусовых, предприниматели уже ввезли более 3 тонн фейхоа. Всего на сегодняшний день в России импортировали более 28 тонн сельхозпродукции из Абхазии.
27 сентября «Вестник Кавказа» написал, что согласно решению кабмина Абхазии, в этом сезоне минимальная цена за 1 кг свежих мандаринов составит 45 рублей.
Абхазские мандарины легко отличить от цитрусовых из других стран. Во-первых, их плоды разного размера, а не идеально калиброванные. Во-вторых, по цвету не они ярко-оранжевые, а желтые. В-третьих, на вкус абхазские мандарины сладкие с кислинкой.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодарском крае картофель подорожал на 113%. Узнать, что еще стало дороже, можно в нашем материале.