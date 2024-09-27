Фестиваль PhotoVisa открыл в Краснодаре две фотовыставки

Международный фестиваль фотографии PhotoVisa пройдет в Краснодаре с 26 сентября по 20 октября (12+)

Площадкой фестиваля стал Художественный музей им. Коваленко — там пройдут выставки, встречи с фотографами, лекции и портфолио-ревю для фотографов. Два фотопроекта уже можно посетить.

21 сентября организаторы PhotoVisa сообщили , что Международный фестиваль фотографии пройдет в Краснодаре с 26 сентября по 20 октября.

В Краснодаре стартовал проект «Выход в город»:

«А ЫН: Поэтическая документация» — выставка известного китайского фотографа-документалиста А Ына. В экспозиции представлены черно-белые фотографии степных лошадей и цветные работы, посвященные жизни бурят в Китае.

«ИЗБРАННОЕ и ДЕФРАГМЕНТАЦИЯ» — выставка краснодарской художницы Яны Васильевой, работающей со скульптурой, инсталляцией и фотографией. В художественной практике она часто изображает взаимодействие человека с природой, исследует утопии, хрупкость и влияние информационных потоков.

Входной билет стоит 250 рублей. Выставки проходят в Художественном музее им. Коваленко по адресу: улица Красная, 15, 2 этаж.



Новости и расписание фестиваля читайте здесь.