В Сочи заметили горного призрака. Что это такое
В сочинских горах зафиксировали уникальное оптическое явление — Броккенского призрака
9 октября в телеграм-канале «Сочи с огоньком» опубликовали фото и видео уникального оптического явления. В горах зафиксировали Броккенского призрака.
Это огромный темный силуэт, окруженный сиянием или цветовыми кольцами, напоминающими радугу. Свет позади наблюдателя проецирует его собственную тень на поверхность облаков или тумана. Сияние вокруг — глория — результат преломления света, проникающего сквозь капли воды.
Облачные водопады и горные призраки:
Броккенского призрака можно увидеть в горах, с борта самолета или в туманную погоду при искусственном освещении. Оптическое явление может шевелиться и видоизменяться из-за движения клубов облачности.
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