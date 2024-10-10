В Сочи заметили горного призрака. Что это такое

Краснодарский край

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  • Брокенский призрак в окружении глории © Фото Uwelino, commons.wikipedia.ru
    Брокенский призрак в окружении глории © Фото Uwelino, commons.wikipedia.ru

В сочинских горах зафиксировали уникальное оптическое явление — Броккенского призрака

9 октября в телеграм-канале «Сочи с огоньком» опубликовали фото и видео уникального оптического явления. В горах зафиксировали Броккенского призрака.

Это огромный темный силуэт, окруженный сиянием или цветовыми кольцами, напоминающими радугу. Свет позади наблюдателя проецирует его собственную тень на поверхность облаков или тумана. Сияние вокруг — глория — результат преломления света, проникающего сквозь капли воды.

Облачные водопады и горные призраки:

Броккенского призрака можно увидеть в горах, с борта самолета или в туманную погоду при искусственном освещении. Оптическое явление может шевелиться и видоизменяться из-за движения клубов облачности. 

Как писали Юга.ру, жителям Ейска удалось снять на видео редкую оптическую иллюзию — фата-моргану. Над Азовским морем «зависли» корабли.

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