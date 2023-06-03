Над Азовским морем «зависли» корабли. Жители Ейска засняли редкий мираж

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео vk.com/ustlabinfo123
    © Кадр из видео vk.com/ustlabinfo123

На побережье Азовского моря очевидцы сняли на видео фата-моргану

Жителям Ейска удалось снять на видео редкую оптическую иллюзию — фата-моргану. Именно она заставила «парить» в небе два корабля.

Фата-моргана считается редкой и сложной формой миража. Оптическая иллюзия возникает, когда в нижних слоях атмосферы из-за разницы температур образуется череда слоев воздуха различной плотности. Эти слои способны давать зеркальные отражения.

В декабре фата-моргану наблюдали жители Новороссийска.

Как писали Юга.ру, в феврале побережье Азовского моря покрылось льдом. Фотограф снял замерзший берег с высоты птичьего полета. 

Азовское море Ейский район

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Над Азовским морем «зависли» корабли. Жители Ейска засняли редкий мираж
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