Над Азовским морем «зависли» корабли. Жители Ейска засняли редкий мираж
На побережье Азовского моря очевидцы сняли на видео фата-моргану
Жителям Ейска удалось снять на видео редкую оптическую иллюзию — фата-моргану. Именно она заставила «парить» в небе два корабля.
Фата-моргана считается редкой и сложной формой миража. Оптическая иллюзия возникает, когда в нижних слоях атмосферы из-за разницы температур образуется череда слоев воздуха различной плотности. Эти слои способны давать зеркальные отражения.
В декабре фата-моргану наблюдали жители Новороссийска.
Как писали Юга.ру, в феврале побережье Азовского моря покрылось льдом. Фотограф снял замерзший берег с высоты птичьего полета.
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