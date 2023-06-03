Над Азовским морем «зависли» корабли. Жители Ейска засняли редкий мираж

На побережье Азовского моря очевидцы сняли на видео фата-моргану

Жителям Ейска удалось снять на видео редкую оптическую иллюзию — фата-моргану. Именно она заставила «парить» в небе два корабля.

Фата-моргана считается редкой и сложной формой миража. Оптическая иллюзия возникает, когда в нижних слоях атмосферы из-за разницы температур образуется череда слоев воздуха различной плотности. Эти слои способны давать зеркальные отражения. В декабре фата-моргану наблюдали жители Новороссийска.