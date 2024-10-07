Краснодарцев приглашают обсудить творчество Андрея Звягинцева

В Краснодаре 14 октября обсудят творчество российского режиссера Андрея Звягинцева. Кинокритик расскажет о символизме в его фильмах (16+)

На встрече участники поговорят о том, зачем режиссер использует масштабные пейзажи и медленные планы, а также разберутся в том, как ему удается создавать атмосферу безысходности и постоянное ощущение надвигающейся катастрофы.

Краснодарская кофейня Booker анонсировала на 14 октября лекцию «Андрей Звягинцев: символизм, мораль и гротеск».

«Звягинцев не боится поднимать острые вопросы, исследовать темные стороны и искать ответы на фундаментальные вопросы о человеческой природе. Его работы — это мрачные, но реалистичные картины, пронизанные социальной критикой и философскими размышлениями», — рассказала ведущая лекции, критик Кира Кац.

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91. Стоимость участия 700 рублей.

Андрей Звягинцев — обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей. Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за ленты «Левиафан» и «Нелюбовь».

Как писали Юга.ру, интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 10 октября лекцию «Ленин — виртуоз переворотов».