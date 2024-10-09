ГК ТОЧНО вышла в финал федеральной премии Arendator Awards с проектом краснодарских «Патриков»

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  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Проект краснодарских «Патриков» федерального девелопера ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) стал финалистом всероссийской премии в области коммерческой недвижимости

Arendator Awards определяет лучшие компании и объекты коммерческой недвижимости со всех регионов России. Главная цель премии — создать диалог между девелоперами и арендаторами и определить лидеров рынка. Победителей объявят 10 октября на торжественной церемонии награждения в Москве. Организатор премии — ООО «УРБАН ГРЭЙД».

Жилой район «Патрики» от ГК ТОЧНО претендует на победу в номинации «Лучший проект-концепция street-retail» премии Arendator Awards 2024. ЖК возводят в районе улиц Старокубанская, Сормовская и Лизы Чайкиной в Краснодаре. 

По задумке девелопера, «Патрики» должны стать неисторическим центром города с развитой инфраструктурой. Этот проект — яркий пример качественной ревитализации, то есть восстановления городской среды: ГК ТОЧНО полностью преобразует территорию бывшего завода «Краснодарсельмаш» площадью 24 га и построит на ней 5 кварталов на 10 тысяч жителей.

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В «Патриках» девелопер предусмотрел 24 тысячи кв. метров для коммерческих помещений для 115 проектов по запросам будущих жителей. На территории комплекса будут медицинский, сервисный, ресторанный, детский, образовательный, beauty и fashion кластеры. Они обеспечат 7 тысяч рабочих мест.

В проекте команда ГК ТОЧНО переосмыслила коммерческие блоки: на первых этажах оставили свободную планировку помещений, предусмотрели функциональные зоны разгрузки товаров и возможность организации летних веранд. Посетить новые кафе, рестораны и магазины смогут как клиенты ЖК, так и жители города.

В жилом районе девелопер построит школу на 1550 учеников, три детских сада на 800 мест и 5 зеленых бульваров. В центре комплекса будет гранд-аллея — 300-метровый пешеходный бульвар с детской и спортивной инфраструктурой, кино-фестивальной зоной, арт-объектами и фонтанами.

  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

В Краснодаре у ЖК «Патрики» появится гульвар:

ГК ТОЧНО — единственный финалист в номинации «Лучший проект-концепция street-retail», подписавший соглашения об аренде более 50% помещений за два года до сдачи проекта.

«Взяли на себя непростую задачу: доказать всем бизнесам, что это нормально — чтобы коммерческая инфраструктура формировалась на стадии котлована. Конкретно в «Патриках» приняли решение не продавать коммерческую недвижимость, а оставить ее внутри арендного бизнеса — это нам позволила сделать финансовая модель. Создаем развитую инфраструктуру: вместо нецелевой коммерции — торговые галереи под потребности жителей», — отметила директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на территории ЖК «Патрики» открыли первую в России Аллею славы бокса ЮФО.

ГК ТОЧНО Жилье Конкурсы Недвижимость Рейтинги Строительство

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