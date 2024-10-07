Краснодарцев приглашают на кринж-пати, где будут смотреть фильм «Сумерки»

Кадр из трейлера к фильму «Сумерки» © Скриншот видео с Rutube-канала «Mikhail_SH»

Кадр из трейлера к фильму «Сумерки» © Скриншот видео с Rutube-канала «Mikhail_SH»

В Краснодаре состоится показ первой части франшизы «Сумерки» (18+)

Фотостудия Sisters анонсировала* на 15 октября кринж-пати. Состоится просмотр и обсуждение ленты «Сумерки». Режиссёрка Кэтрин Хардвик сняла романтическое фэнтези по одноимённому роману Стефани Майер. 17-летняя Белла переезжает к отцу в небольшой городок Форкс. Она влюбляется в загадочного одноклассника, который происходит из семьи вампиров. Отношения Эдварда и Беллы оказываются под угрозой, когда появляются три вампира-кочевника — Джеймс, Виктория и Лоран.

Читайте также: Краснодарцев приглашают на лекцию о Ленине

Франшиза «Сумерки» в одночасье стала популярной, а исполнители главных ролей, Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон и Кэм Жиганде, — мировыми звездами. Начало показа в 19:30. Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки. Фотостудия Sisters находится по адресу улица Карасунская, 86.