Жителей Новороссийска приглашают на выставку-пристройство бездомных животных
В парке Фрунзе в Новороссийске можно будет бесплатно взять себе четвероногого друга
Благотворительная организация «Преданное сердце» анонсировала на 6 октября выставку бездомных животных.
Будут представлены спасённые с городских улиц собаки и кошки. Главная цель мероприятия — пристроить «хвостиков» в добрые руки.
«Живут, как в концлагере»:
Волонтёры призывают подарить животным свою любовь и заботу, а главное — новый дом. Организация также принимает помощь кормом, пелёнками, ветошью и медикаментами.
Выставка пройдет с 12:00 до 18:00 в парке Фрунзе.
Напомним, власти Новороссийска три года не могут построить приют для животных из-за отсутствия инвестора. Стоимость проекта — 121 млн рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре приют «Краснодог» перестал принимать животных из-за финансовых трудностей. Волонтеры просят помощи у неравнодушных жителей.