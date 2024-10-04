Жителей Новороссийска приглашают на выставку-пристройство бездомных животных

В парке Фрунзе в Новороссийске можно будет бесплатно взять себе четвероногого друга

Будут представлены спасённые с городских улиц собаки и кошки. Главная цель мероприятия — пристроить «хвостиков» в добрые руки.

«Живут, как в концлагере»:

Волонтёры призывают подарить животным свою любовь и заботу, а главное — новый дом. Организация также принимает помощь кормом, пелёнками, ветошью и медикаментами.

Выставка пройдет с 12:00 до 18:00 в парке Фрунзе.

Напомним, власти Новороссийска три года не могут построить приют для животных из-за отсутствия инвестора. Стоимость проекта — 121 млн рублей.