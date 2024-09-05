«Живут, как в концлагере»: в доме в центре Новороссийска заперты около 100 собак и 15 кошек

4 сентября зоозащитник Александр Никулин сообщил в своем телеграм-канале, что в центре Новороссийска в доме на улице Коммунистической живут около 100 собак и 15 кошек. Животные не стерилизованы и не привиты, некоторые из них ни разу не были на улице. Дышать свежим воздухом они тоже не могут, так как хозяйка не открывает окна.

Александр Никулин и его единомышленники пытаются помочь животным. Недавно, впервые за много лет, им удалось убраться в этом доме. Волонтеры лопатами отскребали толстый слой фекалий от пола. Одного из них покусали блохи.



«У хозяйки дома синдром Плюшкина (прим. патологическое накопительство). Убирались в одной из комнат, она просила показывать ей все, что мы находим под слоем фекалий: документы, книги, трубка от стационарного проводного телефона и прочее», — поделился Александр Никулин «Нашей газете Новороссийск».



По его словам, хозяйка не осознает страдания животных и называет их своими «друзьями»:

«Кого-то она сама притащила в этот дом, кого-то ей подкинули. До недавнего времени она отказывалась отдавать хотя бы часть собак — своих «друзей», как она их называла. Состав их менялся все время, и не в нашу пользу. Сейчас время от времени отдает. Я пытаюсь пристроить щенят, но дело идет медленно. Хозяйка при этом меняет свое решение по щелчку: то отдаю, то не отдаю, то забирайте всех, то вообще никого не отдам. Общались с ней многие, толку нет».



Зоозащитник рассказал, что всех животных хозяйка содержит в одном помещении. Из-за этого собаки часто загрызают более слабых.



«У нас сейчас замкнутый круг выходит из-за того, что хозяйка животных является собственником этого концлагеря. Без ее разрешения туда не попасть никому. Поэтому мы вынуждены просить о помощи у новороссийцев в организации спасения «хвостиков», — отметил Александр Никулин.



Связаться с зооволонтером можно по телефону: 7 (918) 219-18-90, написав в WhatsApp, или через Telegram: @alex_nkin.