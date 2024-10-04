В Крыму выпустили серебряные монеты к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина

На аверсе изобразили профиль великого русского поэта, а на реверсе — Ханский дворец и знаменитый бахчисарайский Фонтан слёз. В нижнем левом углу — рельефная надпись «Бахчисарай».

«Поэма «Бахчисарайский фонтан» — одно из самых известных произведений Александра Сергеевича Пушкина, которое навсегда связало имя великого поэта с Крымским полуостровом. Монеты с изображением выдающихся личностей и достопримечательностей Крыма пользуются большим спросом среди коллекционеров и востребованы как памятные сувениры и подарки. В коллекции нашего банка представлены более 100 монет, и каждый может найти среди них нечто особенное», — рассказал вице-президент — начальник управления частного банковского обслуживания РНКБ Валентина Радзивил.