В Крыму выпустили серебряные монеты к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина
К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина крупнейший крымский банк выпустил 500 памятных монет с изображением поэта
4 октября банк РНКБ (входит в группу ВТБ) представил памятную монету в честь 225-летнего юбилея со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
На аверсе изобразили профиль великого русского поэта, а на реверсе — Ханский дворец и знаменитый бахчисарайский Фонтан слёз. В нижнем левом углу — рельефная надпись «Бахчисарай».
500 памятных экземпляров отчеканил Санкт-Петербургский монетный двор Гознака. Стоимость одной монеты — 9500 рублей.
Проклятая кубанская литература:
«Поэма «Бахчисарайский фонтан» — одно из самых известных произведений Александра Сергеевича Пушкина, которое навсегда связало имя великого поэта с Крымским полуостровом. Монеты с изображением выдающихся личностей и достопримечательностей Крыма пользуются большим спросом среди коллекционеров и востребованы как памятные сувениры и подарки. В коллекции нашего банка представлены более 100 монет, и каждый может найти среди них нечто особенное», — рассказал вице-президент — начальник управления частного банковского обслуживания РНКБ Валентина Радзивил.