В краснодарской многоэтажке на ГМР прорвало гидрант. Вода зашла в квартиры и потекла по стенам

2 октября в 19-этажном доме на улице Автолюбителей в микрорайоне Гидростроителей прорвало гидрант. Жители рассказали, что внутри он весь проржавел

Сам инцидент произошел на 17 этаже в 8:45. После вода полилась вниз через лифтовые шахты и по фасаду.

Жители рассказали, что спецслужбы на место не прибыли. Воду перекрыл сантехник примерно в 9:16, однако она успела добраться до 6 этажа:

«Мы пытались связаться с УК, чтобы сантехник перекрыл воду. Когда вода была перекрыта, начали убирать воду с этажей, помогать соседям. Квартиры на 17 этаже затопило».



На данный момент воду с этажей почти убрали. При этом на 15 этаже сохранилась влажность, а на 14-м — на плитке сырые швы. Лифты в доме не будут работать пять дней.



По словам жителей, аналогичный инцидент произошел в июле 2023 года в соседнем доме на улице Автолюбителей, 52/3. Тогда там были пожарные шланги. Сейчас почти все они отсутствуют в ящиках подъездов.