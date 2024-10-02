В краснодарской многоэтажке на ГМР прорвало гидрант. Вода зашла в квартиры и потекла по стенам

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предоставлено Юга.ру жителями дома на улице Автолюбителей, 52/4
    © Фото предоставлено Юга.ру жителями дома на улице Автолюбителей, 52/4

2 октября в 19-этажном доме на улице Автолюбителей в микрорайоне Гидростроителей прорвало гидрант. Жители рассказали, что внутри он весь проржавел

2 октября жители 19-этажки на улице Автолюбителей, 52/4 сообщили Юга.ру, что в доме прорвало пожарный гидрант. Он оказался проржавевшим.

Сам инцидент произошел на 17 этаже в 8:45. После вода полилась вниз через лифтовые шахты и по фасаду.

В Анапе может разрушиться коттеджный поселок:

Жители рассказали, что спецслужбы на место не прибыли. Воду перекрыл сантехник примерно в 9:16, однако она успела добраться до 6 этажа:

«Мы пытались связаться с УК, чтобы сантехник перекрыл воду. Когда вода была перекрыта, начали убирать воду с этажей, помогать соседям. Квартиры на 17 этаже затопило».

На данный момент воду с этажей почти убрали. При этом на 15 этаже сохранилась влажность, а на 14-м — на плитке сырые швы. Лифты в доме не будут работать пять дней.

По словам жителей, аналогичный инцидент произошел в июле 2023 года в соседнем доме на улице Автолюбителей, 52/3. Тогда там были пожарные шланги. Сейчас почти все они отсутствуют в ящиках подъездов.

  • © Фото предоставлено Юга.ру жителями дома на улице Автолюбителей, 52/4
    © Фото предоставлено Юга.ру жителями дома на улице Автолюбителей, 52/4

Напомним, в начале августа в центре Краснодара произошел крупный пожар. Он повредил книжный «Чарли» и магазин растений «Ботанка». Юга.ру писали, что происходит с «Чарли» после разрушительного пожара.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар Происшествия

Новости

Не хватало света, воды и пляжей. Как прошел курортный сезон в Геленджике, который посетило больше 4 млн туристов
Стало известно, когда в Краснодаре откроют движение по улице Красных Партизан
В краснодарской многоэтажке на ГМР прорвало гидрант. Вода зашла в квартиры и потекла по стенам
Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в топ-10 городов РФ по стоимости обслуживания авто
В Краснодарском крае в 2025 году запустят два завода медицинской продукции
В Краснодарском крае снизилась популяция кубанских раков

Лента новостей

Подарки за пятерки
Сегодня, 14:12 Реклама
Подарки за пятерки
Где отличникам получить скидки и как выиграть 1 млн рублей на обустройство школы
Жителей Краснодарского края в конце октября ожидает шестидневная рабочая неделя
Сегодня, 10:35
Жителей Краснодарского края в конце октября ожидает шестидневная рабочая неделя
В Адыгее на трассе к Кавказскому заповеднику ввели реверсивное движение
Сегодня, 11:36
В Адыгее на трассе к Кавказскому заповеднику ввели реверсивное движение

Реклама на сайте