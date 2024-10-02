В Краснодарском крае снизилась популяция кубанских раков

Краснодарский край

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  • © Фото Алексея Школьного
    © Фото Алексея Школьного

Ученые сообщили о снижении популяции кубанских раков

1 октября пресс-служба филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщила, что ученые провели исследования популяции раков в азовских лиманах Краснодарского края.

«Наблюдения показали, что в уловах преобладали раки группы пополнения — до 9 см и первой промысловой группы размером порядка 11 см. Основные запасы раков сосредоточены в Куликово-Ордынской и Ахтарско-Гривенской группе лиманов», — говорится в сообщении.

В Азовском море снизились запасы судака и тарани:

Ученые зафиксировали общее снижение запасов раков. Основные причины — повышение солености некоторых водоемов и нерегулируемый вылов.

За последние 15 лет промысловый потенциал утратила Челбасская группа лиманов. Практически исчезли животные в Курчанском и Куликово-Курчанском. С 2026 года действует запрет на вылов раков в азовских лиманах Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, солёность и температура Азовского моря достигли максимума, рыбаки жалуются на массовую гибель рыбы.

Азовское море Еда Животные Экология

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В Краснодарском крае снизилась популяция кубанских раков
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