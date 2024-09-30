В 2024 году в Краснодарском крае вырос интерес к санаторному отдыху — аналитики

Жители Кубани в 2024 году интересовались оздоровительными программами в здравницах страны в два раза активнее, чем в прошлом году

С начала 2024 года максимальный дата‑трафик из Краснодарского края пришелся на сайт здравницы «Магадан» — 24 % от общего объема данных. Далее следуют санатории «Знание» (21 %), «Адлеркурорт» (19,5 %) и «Анапа» (17 %). Закрыл топ‑5 «Лаго-Наки» в Адыгее с долей 14 %.

По данным экспертов, южане часто присматривались и к лечебным программам здравниц Ставрополья — «Солнечный», «Русь», «Центрсоюз-Кисловодска», Башкирии — «Янган-Тау» и Горного Алтая — «Марьины острова». Наиболее активно пользователи подбирали варианты санаторного отдыха летом. Также в 2024 году высокие показатели пришлись на начало весны.

В санатории Краснодарского края чаще приезжали оздоровляться из других регионов страны. В 2024 году сайты местных здравниц внимательнее всего изучали жители Ростовской, Новосибирской, Астраханской, Свердловской областей и ХМАО‑Югры.



«Краснодарские санатории круглогодично принимают миллионы отдыхающих. Доступ к быстрому мобильному интернету делает отдых и лечение здесь комфортнее. Учитывая это, мы активно развиваем телекоммуникационную инфраструктуру в популярных рекреационных зонах региона. В этом году установили дополнительное оборудование связи в Анапском, Туапсинском, Мостовском, Ейском и Темрюкском районах. После проведенных работ в популярных локациях максимальная скорость мобильного интернета достигает 100 Мбит/с», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.