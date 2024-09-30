В 2024 году в Краснодарском крае вырос интерес к санаторному отдыху — аналитики

Реклама ПАО "МегаФон" ИНН: 7812014560 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKCi3
Адыгея, Краснодарский край, Ставропольский край

Распечатать

  • © Фото пользователя Drazen Zigic с сайта freepik.com
    © Фото пользователя Drazen Zigic с сайта freepik.com

Жители Кубани в 2024 году интересовались оздоровительными программами в здравницах страны в два раза активнее, чем в прошлом году

27 сентября пресс-служба МегаФона сообщила, что специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталах 120 санаториев России.

С начала 2024 года максимальный дата‑трафик из Краснодарского края пришелся на сайт здравницы «Магадан» — 24 % от общего объема данных. Далее следуют санатории «Знание» (21 %), «Адлеркурорт» (19,5 %) и «Анапа» (17 %). Закрыл топ‑5 «Лаго-Наки» в Адыгее с долей 14 %.

Термальные источники Краснодарского края и Адыгеи:

По данным экспертов, южане часто присматривались и к лечебным программам здравниц Ставрополья — «Солнечный», «Русь», «Центрсоюз-Кисловодска», Башкирии — «Янган-Тау» и Горного Алтая — «Марьины острова». Наиболее активно пользователи подбирали варианты санаторного отдыха летом. Также в 2024 году высокие показатели пришлись на начало весны.

В санатории Краснодарского края чаще приезжали оздоровляться из других регионов страны. В 2024 году сайты местных здравниц внимательнее всего изучали жители Ростовской, Новосибирской, Астраханской, Свердловской областей и ХМАО‑Югры.

«Краснодарские санатории круглогодично принимают миллионы отдыхающих. Доступ к быстрому мобильному интернету делает отдых и лечение здесь комфортнее. Учитывая это, мы активно развиваем телекоммуникационную инфраструктуру в популярных рекреационных зонах региона. В этом году установили дополнительное оборудование связи в Анапском, Туапсинском, Мостовском, Ейском и Темрюкском районах. После проведенных работ в популярных локациях максимальная скорость мобильного интернета достигает 100 Мбит/с», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

Напомним, что популярные санатории Сочи и Кавминвод туристы забронировали до декабря 2024 года.

Как писали Юга.ру, Сочи, Анапа и Красная Поляна вошли в топ-10 мест для отдыха в октябре.

Анапа Ейский район Здоровье Кисловодск Курорты и туризм МегаФон Мобильная связь Мостовский район отдых Связь Сочи Ставрополь Темрюкский район Туапсинский район

Новости

В Азовском море снизились запасы судака и тарани. Промысел рыбы полностью закрыли
Новороссийск полностью останется без воды почти на сутки
В Краснодарском крае 2 октября включат сирены
Пыльные бури накрыли юг России и дошли до Краснодарского края
В Сочи до конца 2024 года станет 2 тыс. платных парковочных мест
Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале октября

Лента новостей

«Игры с 
Вчера, 10:03
«Игры с "Зенитом" — тест на зрелость»
Разбор победы ФК «Краснодар» над действующим чемпионом
Пыльные бури накрыли юг России и дошли до Краснодарского края
Сегодня, 11:27
Пыльные бури накрыли юг России и дошли до Краснодарского края
Недвижимость как инвестиция
26 сентября, 11:31 Реклама
Недвижимость как инвестиция
Как заработать на купле-продаже жилья в Краснодаре с помощью брокера

Реклама на сайте