Краснодарцев приглашают на читку пьесы «Сны Пенелопы» и лекцию о современной драме

В Краснодаре 26 сентября пройдут два бесплатных мероприятия в рамках проекта «Выход в город» (16+)

Во дворике администрации по улице Красной, 122 (вход с Длинной) в 19:00 начнется лекция Веры Сердечной о современной драме на сценах краснодарских театров.

В 20:00 можно будет послушать читку пьесы Алексея Куралеха «Сны Пенелопы». Произведение рассказывает о трех возможных вариантах возвращения Одиссея на Итаку, которые видит его жена во сне. После читки, по традиции, состоится обсуждение.

Мероприятия пройдут в рамках проекта «Выход в город». Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Подробнее о проекте «Выход в город» Юга.ру писали здесь. Он включает мультимедийную выставку и серию познавательных лекций и концертов.