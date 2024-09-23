В Краснодаре стартовал проект «Выход в город». Полное расписание лекций о культуре, архитектуре, моде и кино Екатеринодара и Краснодара
Краснодарцев познакомят с культурой, искусством, архитектурой и малозаметными символами города. Узнали программу проекта «Выход в город» с 23 по 29 сентября (0+)
Администрация Краснодара анонсировала с 23 по 29 сентября четвертый проект «Выход в город», который включает мультимедийную выставку и серию познавательных лекций и концертов. Мероприятия пройдут в МКЗ на Красной, 122.
Выставка «Не впервые вижу» посвящена «малозаметным» символам Краснодара.
«Часто эти символы сложно увидеть или определить, не зная их историю или обстоятельства появления. Этими символами становятся уникальные элементы экстерьеров и интерьеров особняков, городские мозаики и витражи», — говорится на сайте проекта.
Аукцион, диалоги о культуре, встречи с писателями:
Также в течение недели будут проходить лекции искусствоведов, культурологов, урбанистов, встречи с творческими людьми и концерты.
Программа мероприятий:
23 сентября:
- 18:40 — презентация проекта «Символы старого города» фонда «Добрый-Юг»;
- 19:00 — презентация выставки «Золото амазонок» и встреча с художницей, ювелиром и оружейницей Асей Еутых;
- 20:30 — концерт эстрадно-джазового дуэта «Мотив».
24 сентября
- 19:00 — лекция «Историко-культурное наследие Екатеринодара-Краснодара: способы сохранения и регенерации»;
- 20:00 — лекция экскурсовода Андрея Ступаченко «Архитектурный променад по Екатеринодару».
25 сентября
- 19:00 — лекция «Формирование предметно-пространственной среды города: бытовой дизайн и повседневное творчество»;
- 20:00 — лекция издателя журнала IN Home Ксении Бороздиной «Влияние городской среды на дизайн интерьера».
26 сентября
- 19:00 — лекция филолога и театрального критика Веры Сердечной о современной драматургии на краснодарских сценах;
- 20:00 — читка пьесы Алексея Куралеха «Сны Пенелопы» от проекта «Аврора читает».
27 сентября
- 19:00 — встреча с искусствоведом Алексеем Угольниковым, автором проекта «Осколки прошлого. Монументальная мозаика Краснодара»;
- 20:00 — встреча с художниками-участниками проекта «Екатеринодар-Краснодар».
28 сентября
- 18:00 — лекция историка Марины Шараповой «Мода города Екатеринодара»;
- 19:00 — видеолекция кинокритика Алексея Двоеглазова «Кинопоход: Краснодар. Город сквозь призму кино ХХ века»;
- 20:00 — концерт солистов Кубанского симфонического оркестра.
29 сентября
- 18:00 — лекция проекта «Том Сойер Фест Краснодар» о спасении старинных архитектурных деталей;
- 19:00 — лекция стилиста и парфюмера Михаила Золотарёва «Аромат, раскрывающий историю»;
- 20:00 — концерт квартета Ильи Филиппова.
Вход свободный, однако нужно заранее зарегистрироваться.
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