В Краснодаре стартовал проект «Выход в город». Полное расписание лекций о культуре, архитектуре, моде и кино Екатеринодара и Краснодара

Краснодарцев познакомят с культурой, искусством, архитектурой и малозаметными символами города. Узнали программу проекта «Выход в город» с 23 по 29 сентября (0+)

Администрация Краснодара анонсировала с 23 по 29 сентября четвертый проект «Выход в город», который включает мультимедийную выставку и серию познавательных лекций и концертов. Мероприятия пройдут в МКЗ на Красной, 122.

Выставка «Не впервые вижу» посвящена «малозаметным» символам Краснодара.



«Часто эти символы сложно увидеть или определить, не зная их историю или обстоятельства появления. Этими символами становятся уникальные элементы экстерьеров и интерьеров особняков, городские мозаики и витражи», — говорится на сайте проекта.