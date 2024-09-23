В Краснодаре пройдет народная контрольная «Выходи решать!»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев приглашают проверить свои знания по физике, математике, биологии, астрономии и информатике

Организаторы физико-технической контрольной «Выходи решать!» анонсировали новый экзамен. Жителей Краснодарского края приглашают с 28 сентября по 5 октября проверить свои знания по физике, математике, биологии, астрономии и информатике.

Написать контрольную можно на следующих площадках:

  • Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар, улица Калинина, 13); 
  • Вечерняя школа №39 (Анапа, улица Астраханская, 62); 
  • СОШ №3 им. Пушкина (станица Брюховецкая, улица Димитрова, 46); 
  • СОШ №17 имени Навальневой (Кореновск, улица Карла Маркса, 215);
  • Армавирский государственный педагогический университет» (Армавир, улица Розы Люксембург, 159). 

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Сдать контрольную по одному или нескольким предметам можно после регистрации. Все участники получат сертификаты с указанием места в рейтинге. Авторы 25 лучших работ по каждому направлению получат сувениры от проекта «Выходи решать!». Обладатели лучших результатов смогут поступить в заочную физико-техническую школу МФТИ без вступительных испытаний.

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону появился официальный центр приема экзаменов у мигрантов. В вузе можно пройти аттестацию по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. 

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