Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Идеальные дни»

Японскую картину снял немецкий режиссер Вим Вендерс. На Каннском кинофестивале в 2023 году сыгравший главного героя актер Кодзи Якусё получил приз за лучшую мужскую роль. Япония также выдвинула фильм на «Оскар».

«Идеальные дни» — тихое признание в любви к Японии и ее повседневности. Главный герой Хираяма живет в ритме простых ритуалов. Его жизнь — повторение идеального дня, в котором красота заключается в малых действиях.

«Фильм созерцательный, медитативный и в то же время динамичный — Вендерс мастерски передает синтез японской культуры и западных влияний. В этой простоте скрыта магия: наслаждение моментом, в котором вся прелесть жизни», — отметили организаторы показа.



Начало в 19:00. Входной билет стоит 450 рублей. Необходима предварительная регистрация. Кинопоказ пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу: улица Красная, 100.