Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Идеальные дни»

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта «Кинопоиск» https://www.kinopoisk.ru/picture/4102649/
    © Скриншот с сайта «Кинопоиск» https://www.kinopoisk.ru/picture/4102649/

В Краснодаре 29 сентября покажут японскую драму «Идеальные дни» (18+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 29 сентября показ и обсуждение фильма «Идеальные дни» (2023).

Японскую картину снял немецкий режиссер Вим Вендерс. На Каннском кинофестивале в 2023 году сыгравший главного героя актер Кодзи Якусё получил приз за лучшую мужскую роль. Япония также выдвинула фильм на «Оскар».

В Краснодаре стартовал проект «Выход в город»:

«Идеальные дни» — тихое признание в любви к Японии и ее повседневности. Главный герой Хираяма живет в ритме простых ритуалов. Его жизнь — повторение идеального дня, в котором красота заключается в малых действиях.

«Фильм созерцательный, медитативный и в то же время динамичный — Вендерс мастерски передает синтез японской культуры и западных влияний. В этой простоте скрыта магия: наслаждение моментом, в котором вся прелесть жизни», — отметили организаторы показа.

Начало в 19:00. Входной билет стоит 450 рублей. Необходима предварительная регистрация. Кинопоказ пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу: улица Красная, 100. 

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс по созданию декора для дома.

Афиша Кино Краснодар

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