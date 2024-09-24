«Расселять и разуплотнять». Экс-главный архитектор Кубани рассказал, что нужно делать с Музыкальным микрорайоном Краснодара

Заслуженный архитектор России Юрий Рысин считает, что во всём Краснодаре нужно «разуплотнять» застройку

«Город должен быть разуплотнен. Когда меня спрашивают «Как быть с Музыкальным микрорайоном?», то другого пути, кроме как расселять, я не вижу. Расселять надо и разуплотнять. Это нас ждёт», — сказал Рысин.

24 сентября член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Юрий Рысин в интервью «РБК Краснодар» предложил способы улучшить жилищную ситуацию в кубанской столице.

По словам эксперта, при расселении людей из микрорайона нужно предоставить им нормальные условия жизни. Оставшимся жителям тоже. Рысин назвал это вынужденной реновацией.

«Потому что кто-то, известно, наверное, кто, приложил руку к тому, чтобы создать такое гетто», — добавил он.

При этом что делать с самими строениями Музыкального микрорайона после того, как жителей расселят, Рысин не уточнил.

Напомним, в Краснодаре до 28 сентября продлится фестиваль уличного искусства, приуроченный ко Дню города. Московский микрорайон пока не расселяют, зато украшают муралами.

Музыкальный микрорайон получил свое название из-за улиц, названных в честь российских композиторов — Мусоргского, Рахманинова, Дунаевского, Чайковского и других. Он расположен в границах Московской, Солнечной, Российской и Метальникова. Долгое время дома здесь возводили без разрешительных документов и с нарушением строительных норм.

Как писали Юга.ру, ранее Юрий Рысин рассказал, почему в Краснодаре не стоит строить метро и как разгрузить город.