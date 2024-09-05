Российские художники создадут 10 граффити на многоэтажках Краснодара

В Московском микрорайоне Краснодара художники создадут муралы на фасадах многоэтажек. Один из авторов — Георгий Куринов

Администрация Краснодара анонсировала с 14 по 28 сентября фестиваль уличного искусства. Мероприятие приурочено ко Дню города. Художники из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Щелково, Новосибирска и Ярославля создадут на фасадах многоэтажных зданий Московского микрорайона 10 муралов. Среди объявленных авторов — Георгий Куринов, Александр Абросимов, Роман Филиппов.

Авторы согласовали свои эскизы, но их сюжеты администрация держит в секрете, чтобы удивить жителей микрорайна. Известно, что граффити будут связаны с городом и краем, с элементами традиций, знаковых мест и кубанского быта.