Российские художники создадут 10 граффити на многоэтажках Краснодара
В Московском микрорайоне Краснодара художники создадут муралы на фасадах многоэтажек. Один из авторов — Георгий Куринов
Администрация Краснодара анонсировала с 14 по 28 сентября фестиваль уличного искусства. Мероприятие приурочено ко Дню города.
Художники из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Щелково, Новосибирска и Ярославля создадут на фасадах многоэтажных зданий Московского микрорайона 10 муралов. Среди объявленных авторов — Георгий Куринов, Александр Абросимов, Роман Филиппов.
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Авторы согласовали свои эскизы, но их сюжеты администрация держит в секрете, чтобы удивить жителей микрорайна. Известно, что граффити будут связаны с городом и краем, с элементами традиций, знаковых мест и кубанского быта.
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