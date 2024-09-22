На курорты Краснодарского края может обрушиться тропический шторм. Что это значит?

С 23 по 25 сентября Черноморское побережье может настигнуть антициклон с залповым ливнем и ветром до 50 м/с

21 сентября южный блогер Роман Кокорин сообщил в своем телеграм-канале, что в акватории Черного моря 23-25 сентября метеорологи прогнозируют формирование масштабного вихря. По своим параметрам он похож на тропический шторм.



По его словам, это явление называют «медикан» (квазитропический циклон над Средиземноморским бассейном). На его формирование влияют аномально прогретая поверхность моря и завихренность .

Над территорией Турции расположена ложбина — в западной части моря происходит заток холодного воздуха с северо-запада, а в восточной части — юго-западные теплые влажные ветры. Пространственная неоднородность температуры способствует усилению завихренности.

Блогер рассказал, что заранее спрогнозировать масштабы вихря и, где конкретно он выйдет на берег — нельзя. Прогностические модели противоречат друг другу. Стихия может вовсе обойти территорию Краснодарского края, обрушиться на север Турции или ударить по участку Новороссийск — Сочи.

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Что ожидает курорты региона при медикане?



Залповые ливни, сильный ветер до 50 м/с и смерчи, выходящие на сушу.



Напомним, что в ноябре 2023 года Краснодарский край настиг мощный шторм. Ураган повалил деревья, снес кровли домов, повредил газовые трубы и ЛЭП. В Сочи из-за непогоды на пол дня встали поезда и рухнул трехэтажный дом. В Анапе сухогруз из Центральной Америки сел на мель.