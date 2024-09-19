В Ростовской области открыли первый экзаменационный центр для мигрантов

В вузе уточнили, что у них можно сдать экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. Мигранты должны сдавать их, чтобы получить разрешение на работу, оформить временное проживание или вид на жительство.

17 сентября Донской государственный технический университет (ДГТУ) сообщил , что на его базе открылась экзаменационная площадка Международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов имени Лумумбы (РУДН).

«Одним из важнейших направлений для ДГТУ является выполнение задач, связанных с популяризацией и укреплением статуса русского языка в международном пространстве, повышением интереса к русскому языку и культуре, сохранением традиционных духовно-нравственных ценностей нашей Родины, для успешной социализации в российском обществе», — заявила руководитель Международного языкового центра ДГТУ Елена Колпакова.

В ростовском вузе также организовали интенсивные курсы по изучению и совершенствованию русского языка как иностранного.