На Кубе откроют филиал Южного федерального университета

Ростовская область, В мире

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СМИ сообщают, что в 2024 году на Кубе появится филиал вуза Ростова-на-Дону

Южный федеральный университет (ЮФУ) осенью 2024 года откроет филиал на Кубе, пишет ТАСС со ссылкой на ректора вуза Инну Шевченко. В данный момент на территории Кубы нет филиалов университетов других государств.

«В филиале будет осуществляться подготовка кубинцев к поступлению в российские вузы. Планируется реализовывать и собственные программы магистратуры и дополнительного профобразования. Проект находится на завершающей стадии — готовятся изменения в устав университета и все документы для направления в Минобрнауки РФ», — цитирует ТАСС ректора.

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В феврале 2020 года вуз заявлял об открытии подготовительного факультета ЮФУ и трех кубинских вузов «SFEDU-Куба».

В кубинском филиале абитуриентов будут готовить к освоению основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры на русском языке. Кубинские студенты смогут учиться по естественнонаучному, гуманитарному, инженерно-техническому и технологическому профилям.

Южный федеральный университет — крупнейший научно-образовательный центр на юге России, указано на сайте вуза. Университет основали в 1915 году, когда в Ростов-на-Дону переехал Императорский Варшавский университет. ЮФУ расположен в Ростове-на-Дону и Таганроге.

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Вузы Образование Южный федеральный университет

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