Вузы Краснодара и Ростова-на-Дону планируют поднять цены обучения на уровне инфляции

Обучение в вузах Краснодара и Ростова-на-Дону может стать дороже на 5,5%

В начале этого года в Минобрнауки допустили корректировку стоимости в некоторых университетах России на уровне инфляции. «Увеличение стоимости образовательных услуг возможно только в соответствии с уровнем инфляции, предусмотренным основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год в плановый период. В связи с этим последнее изменение стоимости обучения в КубГУ происходило в апреле 2023 году и было связано с уровнем инфляции», — объяснили в пресс-службе университета.

За первый курс в 2023/2024 учебном году студенты КубГУ должны были платить от 130 тыс. до 258 тыс. рублей. Самый дорогой факультет — архитектуры и дизайна. В Донском государственном техническом университете цены на высшее образование 2024/25 учебного года пока не утверждались. Однако секретарь приемной комиссии учебного заведения Степан Буряков подтвердил, что стоимость может увеличиться. На очных направлениях бакалавриата в 2023/2024 учебном году за первый курс приходилось платить от 108 тыс. до 215 тыс. рублей. Самые дорогие направления — дизайн, монументально-декоративное искусство и музыкальное искусство эстрады.