Азовское море остыло до 16 °С. Где можно комфортно купаться в Краснодарском крае?
Метеорологи рассказали о температуре морской воды на побережье Краснодарского края
18 сентября Краснодарский ЦГМС сообщил о температуре воды в Азовском и Черном морях.
Так, на побережье станицы Должанской море остыло до 16 °С. В Приморско-Ахтарске и Ейске теплее — 20 °С. В Тамани и Темрюке фиксируют температуру 21 °С.
Сдуло ветром:
Самое теплое море у берегов Сочи, Туапсе и Геленджика — 26 °С. Можно комфортно плавать в Новороссийске, там температура составляет 25 °С. Самое прохладное море в Анапе — 24 °С.
Ранее научный руководител Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что бархатный сезон на юге России продлится до середины октября. Специалист отметил, что воздух будет прогреваться до 22 °С.
Как писали Юга.ру, мэрия Анапы сообщила, что на курорте закончился оздоровительный сезон, при этом купальный — официально продлится до 30 сентября. Пробы воды на курорте соответствуют нормам.