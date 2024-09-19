Азовское море остыло до 16 °С. Где можно комфортно купаться в Краснодарском крае?

Метеорологи рассказали о температуре морской воды на побережье Краснодарского края

Так, на побережье станицы Должанской море остыло до 16 °С. В Приморско-Ахтарске и Ейске теплее — 20 °С. В Тамани и Темрюке фиксируют температуру 21 °С.

18 сентября Краснодарский ЦГМС сообщил о температуре воды в Азовском и Черном морях.

Самое теплое море у берегов Сочи, Туапсе и Геленджика — 26 °С. Можно комфортно плавать в Новороссийске, там температура составляет 25 °С. Самое прохладное море в Анапе — 24 °С.

Ранее научный руководител Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что бархатный сезон на юге России продлится до середины октября. Специалист отметил, что воздух будет прогреваться до 22 °С.