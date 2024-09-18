В Анапе купальный сезон официально продлится до 30 сентября

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Маханько
    © Фото Евгения Маханько

В Анапе завершаются купальный и оздоровительный сезоны

18 сентября мэрия Анапы сообщила, что на курорте закончился оздоровительный сезон, при этом купальный — официально продлится до 30 сентября.

Представитель Роспотребнадзора сообщила, что все пробы воды — как питьевой, так и взятой из бассейнов и открытых водоемов — соответствуют нормам.

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«Здравницам, которые уже закончили оздоровительную кампанию, необходимо демонтировать оборудование и обеспечить порядок на закрепленных пляжных территориях», — заявила вице-мэр Анапы Олеся Ляшенко.

Согласно данным Gismeteo, в Анапе 19 и 20 сентября будет ясно и без осадков. Температура воздуха днем 25 °С. Температура морской воды на побережье курорта — 25 °С.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае Азовское море остыло до 18 °С. 

Анапа Курорты и туризм отдых Пляжи Погода Развлечения Черное море

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