В Анапе купальный сезон официально продлится до 30 сентября

В Анапе завершаются купальный и оздоровительный сезоны

18 сентября мэрия Анапы сообщила, что на курорте закончился оздоровительный сезон, при этом купальный — официально продлится до 30 сентября. Представитель Роспотребнадзора сообщила, что все пробы воды — как питьевой, так и взятой из бассейнов и открытых водоемов — соответствуют нормам.

«Здравницам, которые уже закончили оздоровительную кампанию, необходимо демонтировать оборудование и обеспечить порядок на закрепленных пляжных территориях», — заявила вице-мэр Анапы Олеся Ляшенко. Согласно данным Gismeteo, в Анапе 19 и 20 сентября будет ясно и без осадков. Температура воздуха днем 25 °С. Температура морской воды на побережье курорта — 25 °С.