Бархатный сезон в Краснодарском крае продлится до середины октября — Вильфанд
Предстоящий бархатный сезон на юге европейской части России будет длиться дольше обычного
17 августа ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда сообщило, что бабье лето на юге России продлится до середины октября. Специалист отметил, что воздух будет прогреваться до 22 °С.
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«В начале сентября температура будет составлять 26 °С — это соответствует бархатному сезону, когда нет жары и температура ниже 30 °С, да и температура воды комфортная. [Прогрев восточной части Черного моря] — хороший признак того, что бархатный сезон в этом году будет длительным», — рассказал метеоролог.
Он добавил, что температура воды в Черном море в ближайшее время будет на уровне 26-28 °С. А температура воздуха — превышать климатическую норму на 1-1,5 °С и составлять 28-33 °С.
Как писали Юга.ру, в начале рабочей недели в Краснодарском крае прогнозируют жаркую и сухую погоду.