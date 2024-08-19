Бархатный сезон в Краснодарском крае продлится до середины октября — Вильфанд

17 августа ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда сообщило , что бабье лето на юге России продлится до середины октября. Специалист отметил, что воздух будет прогреваться до 22 °С.

«В начале сентября температура будет составлять 26 °С — это соответствует бархатному сезону, когда нет жары и температура ниже 30 °С, да и температура воды комфортная. [Прогрев восточной части Черного моря] — хороший признак того, что бархатный сезон в этом году будет длительным», — рассказал метеоролог.

Он добавил, что температура воды в Черном море в ближайшее время будет на уровне 26-28 °С. А температура воздуха — превышать климатическую норму на 1-1,5 °С и составлять 28-33 °С.