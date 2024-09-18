В Майкопе планируют благоустроить исторический центр города. Что изменится в столице Адыгеи

Адыгея

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  • © Скриншот из телеграм-канала главы Адыгеи Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/11633
    © Скриншот из телеграм-канала главы Адыгеи Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/11633

Власти Адыгеи рассказали, как преобразится Майкоп в 2025 году

17 сентября глава республики Адыгея Мурат Кумпилов рассказал в своем телеграм-канале о благоустройстве Майкопа в 2025 году. 

Больше всего изменений ждет центральную площадь. Там установят новые скамейки, урны, фонари, качели, торговые ларьки, высадят деревья и кустарники, заменят тротуарную плитку. 

На площади также разместят музыкальный фонтан с подсветкой.

  • © Скриншот из телеграм-канала главы Адыгеи Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/11633
    © Скриншот из телеграм-канала главы Адыгеи Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/11633
  • © Скриншот из телеграм-канала главы Адыгеи Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/11633
    © Скриншот из телеграм-канала главы Адыгеи Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/11633
  • © Скриншот из телеграм-канала главы Адыгеи Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/11633
    © Скриншот из телеграм-канала главы Адыгеи Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/11633
  • © Скриншот из телеграм-канала главы Адыгеи Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/11633
    © Скриншот из телеграм-канала главы Адыгеи Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/11633
  • © Скриншот из телеграм-канала главы Адыгеи Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/11633
    © Скриншот из телеграм-канала главы Адыгеи Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/11633

В Адыгее появились 4 новых туристических маршрута по Майкопу:

Новые достопримечательности появятся и в других районах города. В горпарке установят бронзовую карту республики и фонтан со скульптурами белых медведей, а на улицах города — арт-объекты с адыгскими орнаментами и торговые павильоны с местными сувенирами.

Возле ДК «Гигант» на улице Краснооктябрьской, 1А хотят открыть уличную библиотеку.

Как писали Юга.ру, в Майкопском районе Адыгеи прошел ежегодный фестиваль адыгейского сыра. Журналистка Иолина Грибкова посетила событие и поделилась впечатлениями.

Адыгея Благоустройство Достопримечательности Майкоп Парки фонтаны

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В Майкопе планируют благоустроить исторический центр города. Что изменится в столице Адыгеи
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