В Майкопе планируют благоустроить исторический центр города. Что изменится в столице Адыгеи

Власти Адыгеи рассказали, как преобразится Майкоп в 2025 году

17 сентября глава республики Адыгея Мурат Кумпилов рассказал в своем телеграм-канале о благоустройстве Майкопа в 2025 году. Больше всего изменений ждет центральную площадь. Там установят новые скамейки, урны, фонари, качели, торговые ларьки, высадят деревья и кустарники, заменят тротуарную плитку.

На площади также разместят музыкальный фонтан с подсветкой.

© Скриншот из телеграм-канала главы Адыгеи Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/11633

© Скриншот из телеграм-канала главы Адыгеи Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/11633

© Скриншот из телеграм-канала главы Адыгеи Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/11633

© Скриншот из телеграм-канала главы Адыгеи Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/11633

© Скриншот из телеграм-канала главы Адыгеи Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/11633

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Новые достопримечательности появятся и в других районах города. В горпарке установят бронзовую карту республики и фонтан со скульптурами белых медведей, а на улицах города — арт-объекты с адыгскими орнаментами и торговые павильоны с местными сувенирами. Возле ДК «Гигант» на улице Краснооктябрьской, 1А хотят открыть уличную библиотеку.