В Майкопе планируют благоустроить исторический центр города. Что изменится в столице Адыгеи
Власти Адыгеи рассказали, как преобразится Майкоп в 2025 году
17 сентября глава республики Адыгея Мурат Кумпилов рассказал в своем телеграм-канале о благоустройстве Майкопа в 2025 году.
Больше всего изменений ждет центральную площадь. Там установят новые скамейки, урны, фонари, качели, торговые ларьки, высадят деревья и кустарники, заменят тротуарную плитку.
На площади также разместят музыкальный фонтан с подсветкой.
В Адыгее появились 4 новых туристических маршрута по Майкопу:
Новые достопримечательности появятся и в других районах города. В горпарке установят бронзовую карту республики и фонтан со скульптурами белых медведей, а на улицах города — арт-объекты с адыгскими орнаментами и торговые павильоны с местными сувенирами.
Возле ДК «Гигант» на улице Краснооктябрьской, 1А хотят открыть уличную библиотеку.
Как писали Юга.ру, в Майкопском районе Адыгеи прошел ежегодный фестиваль адыгейского сыра. Журналистка Иолина Грибкова посетила событие и поделилась впечатлениями.